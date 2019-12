Um die Weiternutzung des Bürgersaals in Bergalingen für Veranstaltungen wie Fasnacht zu ermöglichen, muss laut Zäpernick „eine brandschutztechnische Ertüchtigung erfolgen“. Ebenso in Hütten, wo eine Brandschutzwand im Flur des alten Schulhauses mit einer in Fluchtrichtung aufschlagenden Tür errichtet werden muss. Dies habe eine kürzlich erfolgte Begehung des Baurechtsamtes Bad Säckingen ergeben.

Die genauen Kosten für die Maßnahme in Bergalingen sind derzeit nicht bekannt. Der Gemeinderat hat dafür am Dienstag in der Haushaltsberatung 8000 Euro für 2020 eingestellt.

Dietmar Zäpernick stellte klar: „Solange diese Arbeiten nicht erledigt sind, dürfen Veranstaltungen mit über 20 Personen nicht stattfinden.“ Und: „In Hütten kriegen wir es auf die Schnelle hin, in Bergalingen wissen wir es nicht.“ Nach mehrfachem Protest aus dem Gemeinderat bot Hauptamtsleiter Markus Wagner an: „Wir können abklären, ob wir einen zeitlichen Aufschub kriegen.“ Gemeinderat Andreas Vogt sagte: „Es muss doch möglich sein, im Interesse der Dorfgemeinschaft eine Übergangslösung zu finden.“