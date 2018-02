rickenbach Brand: Mann rettet Bewohner mit Radlader aus zweitem Stock

Beherzte Selbsthilfe: Das Gefährt des Retters war mit einer Hub-Bühne ausgestattet.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Bergalingen kam es am gestrigen Nachmittag. Die Feuerwehren aus Bergalingen, Willaringen und Rickenbach waren zügig vor Ort und hatten das Feuer schnell gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung waren mehrere Bewohner des Hauses zunächst unter Beobachtung des Roten Kreuzes. Ein Mann wurde spektakulär mit einem Radlader gerettet.

Der Brand war im Heizungskeller des Hauses aufgetreten, teilten die Einsatzleiter Thomas Kammer, stellvertretender Kommandant der Abteilung Bergalingen, und Karl Kaiser, Kommandant der Abteilung Rickenbach, mit. Die Ursache des Brandes war gestern noch unklar, sagte Kaiser. Genauere Umstände werde jedoch ein Brandsachverständiger ermitteln.

Der Brand im Heizungskeller entwickelte einen sehr starken Rauch, sodass er sich im Gebäude ausbreitete. Es bestand Gefahr. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, rettete deshalb ein Bewohner des Hauses einen anderen beherzt mittels eines Radladers. Der Radlader verfügt über eine Art angebaute Hebebühne, mit der der Mann ans Fenster eines oberen Stockwerks heranfuhr, sodass auf die Bühne des Radladers gestiegen werden konnte. Laut Feuerwehr ging der Brand für die Bewohner alles in allem glimpflich aus. Mehrere Personen seien vom Roten Kreuz unter Beobachtung, um eine mögliche Rauchvergiftung ausschließen zu können.

Der Alarm war um circa 15.20 Uhr. Kurz danach war die Abteilung Bergalingen am Brandort. Zusammen mit den nachfolgenden Kameraden aus Willaringen und Rickenbach waren laut Einsatzleitung 55 Mann sowie das Rote Kreuz im Einsatz. Die Feuerwehr Herrischried stand in Bereitschaft. Das Haus musste anschließend gelüftet werden. Laut Feuerwehr sei es bewohnbar.