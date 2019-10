von Andreas Böhm

Wie lange, wie weit und wie hoch kann ein Segelflugzeug fliegen? Das alles und vieles mehr erfuhren rund 40 Kinder beim Türöffnertag mit der Fernseh-Maus auf dem Flugplatz in Hütten. Fluglehrerein Anna Weniger von der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald gab in leicht verständlicher Form einen interessanten Einblick in dieses faszinierende Hobby: „Wichtig bei uns ist die Gemeinschaft“, so die Fluglehrerin, die Informationen zum Vereinsleben gab.

Spannend war der Blick in das Cockpit eines Segelflugzeuges beim Maustag in Hütten. Anna Weniger von der LG Hotzenwald erklärte die Technik. | Bild: Andreas Böhm

Nach einer Runde Theorie im Schulungsraum machten sich die Teilnehmer auf eine Entdeckertour auf dem Gelände von Deutschlands höchst gelegenem Segelflugplatz. Welche Hebel und Instrumente welchem Zweck dienen, erfuhren die Kinder bei einem Blick ins Cockpit. Hautnah konnte der Start eines Segelflugzeuges mittels einer Seilwinde beobachtet werden. Von der rasanten Geschwindigkeit beim Starten waren selbst die Erwachsenen überrascht. Das Zusammenspiel zwischen Sonne und Wind sowie Sog und Druck an den Flügeln sei das Geheimnis des Segelfluges, so Anna Weniger.

Im Hangar der Flugsportgemeinschaft konnten weitere Flugzeuge bestaunt werden, darunter ein Fluggerät aus den Anfängen der Fliegerei. Natürlich durften die Kinder auch das Cockpit besteigen und sich fast wie ein Pilot fühlen. Ab 14 Jahren kann übrigens mit den ersten Flugstunden begonnen werden. Bei manchem Mädchen oder Jungen wird dies sicher nicht der letzte Besuch auf dem Segelflugplatz gewesen sein, getreu dem Motto: erst schnuppern, dann fliegen.