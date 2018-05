Rickenbach-Egg Bernhard Schlattmann aus Egg feiert seinen 80. Geburtstag

Bernhard Schlattmann wird 80 Jahre alt. Seit 20 Jahren ist er Mitglied im Tennisclub Rickenbach. Motorradfahren ist seine große Leidenschaft.

Seien 80. Geburtstag feiert Bernhard Schlattmann am Donnerstag, 5. April. Seit 1992 wohnt er in seinem Eigenheim im Rickenbacher Ortsteil Egg mit seiner Partnerin Ursula Schüppach. Er gehört seit 20 Jahren dem Rickenbacher Tennisclub an, wo er auch schon drei Jahre Kassierer war und bis vor drei Jahren in der Herrenmannschaft Ü50 spielte.

Bernhard Schlattmann kam in Spiez am Thunersee auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte er eine Lehre als Buchdrucker und wurde bereits mit 22 Jahren Abteilungsleiter. 1967 ging er in eine Druckerei in Basel, wo er Geschäftsführer wurde. 1972 gründete er eine eigene Druckerei, die nunmehr seit 15 Jahren von seinem Sohn geführt wird. Er macht für den Betrieb immer noch die Buchhaltung.

Geistig wie auch körperlich ist der 80-Jährige noch überaus fit. Bei jedem Wetter macht Schlattmann seine 6000 Schritte und freut sich jetzt schon auf die wärmere Jahreszeit, wenn er mit seinem Motorrad wieder auf Tour gehen kann. So war er schon in allen Erdteilen unterwegs. Allein in Dubai war er schon mehr als 20-mal.

Zu seinen schönsten Erinnerungen gehört, als sich die deutsche Fußballnationalmannschaft 1954 in seinem Geburtsort für die Fußballweltmeisterschaft rüstete, und er in einem 20-minütigen Trainingsspiel gegen die Deutschen spielen durfte. „Wir verloren zwar 8:0, was unsere Freude aber nicht beeinträchtigte“, sagte der Jubilar. In der folgenden Zeit entwickelte er sich sportlich stetig, ehe er zum Abschluss seiner Fußballkarriere in der schweizerischen Nationalliga B beim FC Thun spielte.

Für Bernhard Schlattmann gibt es nie Langeweile. Einmal in der Woche spielt er Tennis und jeden Donnerstag frönt er in Görwihl im Gasthaus „Zum deutschen Hof“ dem Schachspiel. Am Abend weiß er auch, einen guten Rotwein zu genießen.