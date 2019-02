von Karin Steinebrunner

Mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen hatte der Musikverein 1860 Rickenbach ins Probelokal des Musikvereins in Rickenbach zu einem Workshop mit dem Leiter der Original Egerländer Musikanten eingeladen. Schnell war die Veranstaltung ausgebucht. 55 Teilnehmer waren aus dem gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus gekommen, um von Ernst Hutter Tricks zu lernen, um dem Publikum diese Art von Blasmusikrepertoire optimal vermitteln zu können.

Den Vormittag hatte die Jugendmusikschule genutzt, um sich den Teilnehmern mit Registerproben zu präsentieren, die von den eigenen Lehrkräften abgehalten wurden. Ernst Hutter hielt vor der Mittagspause ein Impulsreferat, in dem er die Stationen seiner musikalischen Laufbahn darlegte, einschließlich der Mentoren, die ihn immer wieder neu motiviert hatten, sich mit der Blasmusik intensiv zu beschäftigen. Hutter war unter anderem Soloposaunist der SWR Bigband und ist seit zehn Jahren Nachfolger des legendären Ernst Mosch. Am Nachmittag leitete Hutter zwei Probenmodule, in denen er auf die teilweise am Vormittag durchgenommenen Stücke näher einging.

Hatten die Teilnehmer schon in der Mittagspause begeistert von Hutters Enthusiasmus berichtet, von der Emotionalität seines Vortrags und dem Herzblut, mit dem er für jeden spürbar musiziere, so machte Ernst Hutter in den Nachmittagsproben auch selbst deutlich, dass es ihm in erster Linie genau um dieses Engagement jedes Einzelnen geht. Fehler, so Hutter, seien nicht so wichtig, vor allem dürfe man nicht Fehlern, die passiert seien, hinterhersinnen, denn dann verliere man das Musizieren aus dem Blick. Stattdessen gelte es, den Augenblick auszukosten, stets präsent zu sein, beim Musizieren sozusagen immer „auf der Stuhlkante“ zu sitzen.

Ungeachtet dessen, dass Hutter an diesem Nachmittag im Grunde mit der dreifachen seiner üblichen Egerländer-Besetzung arbeitete, wobei zudem ein gewisses Ungleichgewicht zwischen der Stärke der einzelnen anwesenden Register nicht zu verheimlichen war, ging er als Profi in Sachen lebendiger Darstellung aber auch ganz bewusst ins Detail. Dazu nahm er auch mehrfach eines seiner drei mitgebrachten Instrumente zur Hand, spielte eine Phrase mal stur nach Noten, dann zum Vergleich mit lebhafteren Akzenten, deutlicheren Spannungsbögen und schärferen Kontrasten.

Den Gesamtklang im Ohr haben

Das wichtigste Charakteristikum der Egerländer Blasmusik sei ihre bewusst eingängige Liedhaftigkeit, erklärte Hutter, sie müsse zur Geltung kommen. Dazu sei es notwendig, dass jeder Musiker nicht nur seine eigene Stimme, sondern darüber hinaus den Gesamtklang im Ohr habe. Er müsse im Zusammenspiel mit den übrigen Stimmen agieren, sich der Melodiestimme unterordnen, seinen Anteil zum dynamischen Auf und Ab von Crescendo und Decrescendo beitragen.

Zur Verwunderung mancher Teilnehmer riet Hutter, bei Artikulation und Rhythmus der Egerländer Musik immer auch ein "swingendes, jazziges Feeling" im Hinterkopf zu haben und brachte auch sofort ein klingendes Beispiel dazu zu Gehör. Als Fazit dieses Workshops kann festgehalten werden, dass die Grundprinzipien, die Hutter den Musikern für ihr Musizieren vermittelte, auf jede Art von musikalischer Betätigung anwendbar sind.