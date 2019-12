von Werner Probst

Nach 42 Jahren hat Roland Tröndle sein Friseurgeschäft in der Rickenbacher Hauptstraße an Florens Günnewig übergeben. Bei der Feier war der Salon voll. Friseurmeister Roland Tröndle sagte, dass damit eine Lebensaufgabe abgeschlossen wurde. „Aus vielen Kunden wurden auch Freunde“, sagte Tröndle. Mit Tränen in den Augen bilanzierte er die stete Aufwärtsentwicklung. Mit von der Partie war von Anfang an seine Ehefrau Silvia. 39 Jahre trug auch seine Schwester Manuela zum Erfolg bei.

Tröndle freut sich, dass mit Florens Günnewig ein Friseurmeister das Geschäft übernehme, der schon seit acht Jahren sein Können im Geschäft unter Beweis stelle. „Ich habe sein Talent als Frisör schon in seiner Lehrzeit erkannt“, sagte Tröndle. Es freue ihn besonders, dass die Freundin des neuen Chefs, Nadja Dürr, ebenfalls eine Friseurlehre im Unternehmen mache.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Eckert dankte Tröndle für seine jahrzehntelange Bereicherung des dörflichen Geschäftslebens und sein Engagement für das Vereinsleben. So war er viele Jahre Vorsitzender des Gewerbevereins, Innungsvorsitzender des Friseurhandwerks und ist im Bergalinger Fußballverein eine tragende Säule. Als Trainer und Kassierer trug er Verantwortung. Mit einem Präsent bedankte sich Manfred Eckert bei dem aus dem Geschäftsleben scheidenden Ehepaar und beglückwünschte Florens Günneweg zur Entscheidung, das Friseurgeschäft zu übernehmen. Von den Gästen kamen viele Glückwünsche, so von den Rickenbacher Vereinen, den Angestellten des Unternehmens und Kunden.

Florens Günnewig sagte, dass er das Geschäft genauso leiten wolle, wie er es von seinem Vorgänger gelernt habe. „Ich hoffe, es bleibt alles so, wie es bisher war.“ So werden sich weder die Preise noch die Öffnungszeiten ändern. Auch telefonisch sei das Geschäft unter der bisherigen Nummer zu erreichen. Zu Günnewigs großen Wünschen gehört, dass er den Mitarbeiterstab durch Ausgelernte und/oder Auszubildende erweitern kann. Es wurden Filme mit Aktivitäten des Unternehmerpaars gezeigt, ehe der Abend ausklang.