von sk

Das Jugendorchester Rickenbach hat schon seit der Gründung immer wieder eigene Konzerte mit Gastensembles veranstaltet. Das gemeinsame Musizieren und die Begegnung zwischen jungen Musikern stehen dabei im Mittelpunkt. Dieses Jahr ist zum ersten Mal das Jugendblasorchester Lauchringen mit Dirigentin Patricia Schmidt in Rickenbach zu Gast.

Vorstufenensemble der Bläserjugend

Beim Konzert in der Gemeindehalle in Willaringen werden neben dem gastgebenden Jugendorchester Rickenbach unter der Leitung von Ralf Eckert auch die BJH-Music-Kids auftreten. Das gemeinsame Vorstufenensemble der Bläserjugend Hotzenwald bietet für die ganz jungen Musiker der sechs Mitgliedsvereine der BJH die Möglichkeit, gleich zu Beginn der Instrumentalausbildung gemeinsam in einem Orchester zusammen zu spielen. Seit Mai steht das Anfängerensemble unter der Leitung der Musikpädagogin und Dirigentin Fenja Kling, die auch als Lehrerin in der Grundschule in die vielfältigen Musik-Kooperationen fest mit eingebunden ist und die neue Orchesterklasse mit initiiert hat.

Gastorchester aus Lauchringen

Das Gastorchester aus Lauchringen ist das gemeinsame Jugendorchester der Musikvereine aus Unter- und Oberlauchringen. Es steht unter der Leitung von Patricia Schmidt. Der Kontakt und die Idee zu einem gemeinsamen Konzert entstand im Rahmen der gemeinsamen Tätigkeit von Patrica Schmidt und Ralf Eckert im Präsidium des Blasmusikverband Hochrhein.

Verschiedene Musikgenres

Beide Jugendblasorchester haben sich der soliden Orchesterarbeit verschrieben und widmen sich verschiedenen Musikgenres. Mit einer guten Mischung originaler Literatur für Jugendorchester und peppige Bearbeitungen. Das Konzert am Sonntag, 13. Oktober, in der Gemeindehalle Willaringen beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.