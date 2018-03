Altenschwand Bauruine an der Landstraße östlich von Altenschwand wird abgerissen

Das Haus an der Landstraße östlich von Altenschwand wird derzeit abgerissen. An dieser Stelle soll ein Wohnhaus und ein Reitstall entstehen.

Der Abriss hat begonnen: Das Haus, das östlich von Altenschwand in einer Senke an der Landstraße steht, ist bald Geschichte. Ein Bagger gräbt sich derzeit durch die Bauruine. Das Haus zerfiel in den vergangenen Jahren immer mehr und wurde auch schon mal als baulicher Schandfleck der Gemeinde bezeichnet. An dieser Stelle soll ein Haus in kanadischer Blockbauweise und auch eine Reithalle mit Stalltrakt für Pferde entstehen.