von sk

Schwere Verletzungen zog sich ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rüttehof und Wehr zu, als er mit seinem Renault von der Straße abkam. Der 53-Jährige kam in einer Kurve von der nassen Fahrbahn ab und blieb unterhalb der Straße an einem Abhang hängen. Beim Test mit dem Alcomaten stellte sich heraus, dass der Mann 0,6 Promille hatte. Die Rettung brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden über rund 7000 Euro.