Rickenbach Aus für PSW Atdorf, Rathaus-Umbau und Rettungshubschrauber: So war das Jahr 2017 in Rickenbach

Aus für PSW Atdorf, Rathaus-Umbau und Rettungshubschrauber: So war das Jahr 2017 in Rickenbach

Der Rathaus-Umbau dominiert das Jahr 2017 in Rickenbach. Was neben dem Ende für das Pumpspeicherkraftwerk Atdorf noch wichtig war, erfahren Sie hier.

Rickenbach – Das Jahr 2017 stand im Zeichen des Aus für das seit Jahren geplante Pumpspeicherkraftwerk Atdorf. Im Oktober teilten die Energieversorger EnBW und Energiedienst Holding, beides Anteilseigner der Schluchseewerk AG, übereinstimmend mit, dass alle Aktivitäten und Planungen in diesem Bereich eingestellt werden. Das Milliardenprojekt in Atdorf werde nicht weiter verfolgt, hieß es. Das 1,6 Milliarden Euro teure Vorhaben war von Anfang an umstritten. Gemeinden, Umweltverbände und Bürgerinitiativen lehnten es unisono ab. Den 2008 begonnenen Planungen zufolge sollten unter anderem eine 75 Meter hohe Staumauer und zwei künstliche Seen gebaut werden. In der Gemeinde Rickenbach wurde die Meldung, Atdorf sei vom Tisch, unterschiedlich aufgenommen. Während auf der einen Seite Freude herrschte, gab es andererseits Stimmen, die das Aus für Atdorf bedauerten.

Gut voran kam ein ehrgeiziges Projekt im Hauptort: Der Umbau des Rathauses inklusive Umbau der Wohnung im Obergeschoss, die künftig als Arztpraxis dienen soll. Im April genehmigte der Gemeinderat den entsprechenden Bauantrag, der außerdem den Bau eines Parkdecks mit rund 30 Stellplätzen und einem Lift enthielt. Am 13. Mai lud Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ins Rathaus ein. Der Termin passte insofern, als der 13. Mai der Tag des Deutschen Städtebaus war. Bauprojekte: Neben dem Rathausumbau galt die Aufmerksamkeit anderen ebenso wichtigen Projekten, unter anderem dem Umbau der Grundschule Rickenbach. Dafür hatte ein Architektenteam aus Freiburg einen Plan mit einem Anbau auf der Westseite der Schule erarbeitet, den der Gemeinderat mittrug. In der Dezember-Sitzung steckte der Gemeinderat den zeitlichen Rahmen für künftige Bauprojekte ab. Konkret: In den nächsten zwei Jahren hat die Rickenbacher Schule Vorrang vor allen anderen Maßnahmen. Das heißt, dass die Sanierung oder der Neubau des Altenschwander Schulhauses warten muss. Hingegen könnte die Erweiterung des Rickenbacher Feuerwehrhauses in 2018 angepackt werden. Die Vereinshalle Hottingen wird ebenfalls in 2018 notdürftig saniert.

Überschattet wurde das Jahr von einem tragischen Unglück in Egg, als während eines Gewitters im August ein Jugendlicher von einem Baum erschlagen wurde. Zwei auf dem Spielplatz stehende Bäume wurden von orkanartigen Böen umgeknickt. Einer der Bäume stürzte in ein Zelt. In Rickenbach herrschte große Betroffenheit. Rettungshubschrauber: Wenig Fortschritt gab es in der Diskussion um die Stationierung eines Intensivtransporthubschraubers auf dem Gelände der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald bis vor wenigen Tagen. Das Gesuch der LGH, das Flugplatzgelände in einen Sonderlandeplatz umzuwidmen, auf dem auch Hubschrauber landen könnten, hatten die Behörden zwar im Sommer genehmigt. Aber wie so oft gab es Fragen zur Finanzierung, hinzu kam eine Auseinandersetzung zwischen den Krankenkassen, die den Standort finanzieren müssen, der Björn-Steiger-Stiftung, die den Hubschrauber stationieren will, und dem Innenministerium als Genehmigungsbehörde. Zuletzt tauchte ein Gutachten zur Notfallversorgung im Landkreis auf, mit dem Ergebnis, dass ein Rettungshubschrauber zur Entspannung beitragen würde. Kurz vor Weihnachten forderten die CDU-Landtagsabgeordnete Susanne Hartmann-Müller und Landrat Martin Kistler in einem Schreiben an Innenminister Strobl die Stationierung eines Rettungshubschraubers in Hütten.

Personen des Jahres 2017