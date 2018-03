Altenschwand Altes Bauernhaus in Altenschwand abgerissen

Das 1860 erbaute Bauernhaus in Altenschwand ist nun abgerissen worden. Der neuer Grundbesitzer plant hier eine Reithalle mit Stalltrakt und ein Haus in kanadischer Blockbauweise.

Das Haus Altenschwand 1 ist Geschichte. Rechtzeitig vor dem erneuten Wintereinbruch im Hotzenwald beendete die Firma Zimmermann Tiefbau Bad Säckingen vergangene Woche die Abrissarbeiten. Der Abtransport der Bauabfälle und der vorgefundenen großen Menge Heu ist für diese Woche eingeplant. Das 1860 in einer Talsenke südöstlich des Orts und der Landstraße erbaute Bauernhaus war seit Jahren unbewohnt. Auf dem Grundstück soll in den kommenden Monaten ein Reiterhof entstehen.

Der Rückbau des Gebäudes war keine einfache Sache, wie Baggerfahrer Jörg Redecker unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilte. Probleme machten insbesondere die 160 Kubikmeter Heu, welche sich im Dachstuhl befanden. Die Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr nimmt nur haushaltsübliche Mengen an Grünabfall zur Kompostierung an. Also musste das Altheu aus Altenschwand direkt zur Grünkompostierungsanlage nach Ettikon transportiert werden.

„Dies wäre doch eine gute Gelegenheit für eine Feuerwehrübung bei Vollbrand gewesen. In dem ehemaligen Sägewerk Fuchs in Laufenburg, welches im Januar 2016 abgerissen wurde, führte der THW auch eine Übung aus, während die Abbrucharbeiten schon begonnen hatten“, so Baggerführer Redecker. Doch ein kontrolliertes Abbrennen in Verbindung mit einer Feuerwehrübung ist aus Umweltschutzgründen nicht mehr erlaubt. Ein sogenannter „warmer Abriss“ sei teilweise in den 70ern noch gemacht worden, wie uns aus der Feuerwehr Rickenbach mitgeteilt wurde.

Auch brütende Fledermäuse hätten den Abbruch und das Bauprojekt um ein weiteres Jahr verzögern können. Aus Naturschutzgründen mussten die neuen Eigentümer aus Fahrnau Nistkästen für Fledermäuse an den Bäumen vor dem Haus anbringen.

Das Konzept der neuen Besitzer beinhaltet neben dem Aufbau eines Hauses in kanadischer Blockbauweise auch eine moderne Reithalle inklusive Longierfläche, Führanlage und Stalltrakt für die Unterbringung von Pferden und für die Dressurarbeit entstehen.

Wie Bürgermeister Dietmar Zäpernick bereits im September mitgeteilt hat, sind zehn Boxen für zehn Pferde, jedoch keine Pferdepension vorgesehen. Auf dem rund 35 000 Quadratmeter großen Außengelände sollen Winterpaddocks, Sommerweiden, ein Außenreitplatz sowie ein Heu- und Strohlager für die Versorgung der Pferde errichtet werden.

Unter anderem ist laut Betriebskonzept Reitunterricht insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie ein Reittherapiezentrum vorgesehen. Zudem stehen die heilpädagogische, logopädische und ergotherapeutische Förderung von Kindern und Erwachsenen mit dem Pferd im Mittelpunkt. Für die Bevölkerung sind Reitertage geplant. Teil des Planes sind unter anderem auch Besucherparkplätze.

"Die Schwierigkeit ist die Baufälligkeit"

Baggerführer Jörg Redecker nahm den Abriss des Hauses vor. Im Gespräch berichtet er, worauf er achten musste.

Herr Redecker, gibt es bei diesem Objekt Schwierigkeiten, die man sonst nicht hat?

Die Schwierigkeit in diesem Objekt ist insoweit die Baufälligkeit, dass wir das Gebäude gar nicht betreten konnten, um im Vorfeld zum Beispiel solche Heuansammlungen vom ehemaligen Besitzer zu entkernen. Das muss Stück für Stück während des Abbruchs entfernt werden. Und das ist ein Problem, weil diese Anhaftungen am Holz dran sind und man keinerlei Vermischung vom Material haben sollte. Sprich: Wir sollten eigentlich das Heu extra machen. Da darf kein Ziegel drin sein, da darf keine Dachlatte drin sein, da darf kein Nagel drin sein, da darf gar nichts sein. Das Holz sollte wiederum ohne Heu sein. Und das ist wiederum das Problem, dies zu bewerkstelligen, dass alle Entsorger danach keine Schwierigkeiten haben, diese Materialien weiter zu verwenden.

Wie lange ist man an solch einem Gebäude, wenn das Heu nicht drin wäre, beschäftigt?

Wenn man es nicht im Vorfeld entkernen muss, da dies hier der Fall war, da es sehr stark vermüllt war, braucht man mit dem Bagger zum Zerlegen zirka drei Tage. Dann kommt die Abfuhr von Holz und Bauschutt. Eineinhalb Wochen, dann ist so ein Haus normalerweise Vergangenheit.

Wieviel Häuser haben Sie in den letzten Jahren Ihrer beruflichen Tätigkeit schon abgerissen und entsorgt?

Ich mache im Jahr ungefähr zwischen 30 und 35 Abbrüche. Darunter sind auch kleinere Sachen, wie dieses hier, aber natürlich auch größere Sachen wie zum Beispiel in Bad Säckingen das Brennet-Areal, was dann über mehrere Monate geht.