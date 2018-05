Rickenbach Altenschwander Landfrauen wählen neue Doppelspitze

Susanne Baier und Waltraud Lauber leiten als gleichberechtigte Vorsitzende den Altenschwander Verein und lösen damit Rosemarie Kraushaar ab, die aus Altersgründen nicht mehr für das Amt kandidierte.

Eine strukturelle Änderung gibt es im Vorstand der Altenschwander Landfrauen zu verzeichnen. An der Spitze des Vereins steht künftig nicht mehr nur eine Vorsitzende, sondern ein zweiköpfiges Vorstandsteam. In die neuen Ämter wurden in der jüngsten Hauptversammlung Susanne Baier und Waltraud Lauber gewählt. Neu im Vorstand ist Schriftührerin Suanne Pazurek.

Neben den Wahlen stand auch ein Rückblick auf die vergangenen Monate auf der Tagesordnung. Nachdem die bisherige Vorsitzende Rosemarie Kraushaar aus Altersgründen nicht mehr für ein Amt im geschäftsführenden Vorstand zur Verfügung stand, hatte man beschlossen, den Verein künftig von einem zweiköpfigen Vorstandsteam führen zu lassen, auf das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden wird verzichtet. Die bisher im Vorstand für das Schriftliche zuständigen Damen, Schriftführerin Susanne Baier und Protokollführerin Waltraud Lauber, wurden mit den neuen Aufgaben betraut.

Neu im Vorstand ist Schriftführerin Susanne Pazurek, Rosemarie Kraushaar übernimmt die Protokollführung. Kassenführerin Veronika Petschel und Beisitzerin Alma Schäuble wurden im Amt bestätigt. DIe ehemalige stellvertretende Vorsitzende Uschi Lüttin ist nun Beisitzerin.

In gewohnt humorvoller Weise ließ Waltrud Lauber das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Die Landfauen hatten zum Kindernachmittag und zum Seniorennachmittag, bei dem die Senioren selbstgebastelte Adventsgestecke als Geschenk erhielten, eingeladen. Sehr erfolgreich gestalten die Landfrauen die Fasnacht im Ort, nach dem Kinderumzug am Rosenmontag steht am Abend die Schnitzelbank, dieser Jahr unter dem Motto „Altenschwand im Märchenwald“, an.

Darüber hinaus informierte man sich unter anderem bei einem Vortrag über Kräuter, besichtigte den Dom in St. Blasien und erlebte die Sendung „Immer wieder Sonntags“ im Europapark Rust live mit. Zudem wurden die Dorfplätze in Altenschwand und Glashütte bepflanzt und gepflegt. Eines wurde aus dem Bericht von Waltraud Lauber deutlich: Bei den Altenschwander Landfrauen herrscht stets eine gute Stimmung und man hat viel Spaß miteinander.

Erfreuliches konnte Rosemarie Kraushaar verkünden: DIe Landfrauen haben Zulauf und so konnten im vergangenen Jahr acht neue Mitglieder begrüßt werden. „Wir müssen einen größeren Raum bekommen“, stellte daraufhin eine der Damen angesichts der beengten Verhältnisse im Landfrauenraum im Altenschwander Schulhaus unter dem Gelächter ihrer Kolleginnen fest. Ein Thema, das Bürgermeister Dietmar Zäpernik aufgriff. Man sei an dem Thema dran, versicherte er, Fördermittel einen Neubau oder eine Erweiterung sollen noch in diesem Jahr beantragt werden. Der Dank des Rathauschefs galt den Landfrauen für die ehrenamtliche Arbeit.

Der Landfrauenverein Altenschwand wurde am 1. April 1982 gegründet, ihm gehören derzeit 45 Mitglieder an.