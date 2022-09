Mit 84 Teilnehmern war die Resonanz bei den jüngst abgehaltenen diesjährigen Clubmeisterschaften des Golfclubs Rickenbach überwältigend. Die Greenkeeper hatten den Platz für die beiden Turniertage laut Mitteilung des Vereins perfekt hergerichtet, die Abschläge waren makellos und die Grüns schnell und spurtreu.

Es hätten also exzellente Bedingungen für eine Clubmeisterschaft geherrscht, freut sich der Verein. Das Wetter präsentierte sich abwechslungsreich mit Gewitter und Spielunterbrechung am Samstag sowie strahlendem Sonnenschein am Sonntag. „Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung im reichhaltigen Jahreskalender des Golfclub Rickenbach“, resümiert der Verein.

Mit Spannung erwarteten Teilnehmer und Gäste die Rückkehr der Aktiven von ihrer dritten Runde an Grün 18. Bei gekühlten Getränken und bester Stimmung wurde das Geschehen auf dem Platz mit einem Live-Scoring aufmerksam verfolgt und die Schläge der an Bahn 18 angekommenen Spieler wurden mit großem Applaus belohnt.

Entscheidung im Stechen

Die Spannung begann zu knistern, als sich an Loch 17 ein Führungswechsel bei den Damen abzeichnete, der dann am Schlussloch in einem Gleichstand endete. Die beiden Favoritinnen mussten anschließend die Entscheidung in einem Stechen an Loch 18 herbeiführen, wobei sich Helga Schweigler-Zimmermann gegen Ursula Bühler durchsetzte.

Heiko Stotz konnte seinen Titel vom Vorjahr souverän verteidigen und spielte zudem die beste Runde mit 75 Schlägen. Die Clubmeistertitel der Senioren errangen Gerda Kappler und Marcel Weiss. In der neu geschaffenen Kategorie „Netto“ durften Pia Canzoneri und Michael Wladarz die Pokale mit nach Hause nehmen. Die Siegerehrung nahmen in Rahmen eines Champions-Dinners Club-Präsident Roland Supper und Spielführer Markus Oehl vor.