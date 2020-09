Rickenbach vor 2 Stunden

81 Jahre alte Frau stirbt bei Autounfall

Aus Richtung Segeten befuhr am Freitag, 11. September, gegen 22.20 Uhr eine 81-jährige Fahrerin die L 151 in Fahrtrichtung Rickenbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem VW Golf erst nach rechts von der Fahrbahn in die Grünfläche ab und beschleunigt dann nach links, quer über die Fahrbahn, in die dortige Grünfläche.