Rickenbach (psc) Die Gemeinde Rickenbach im Hotzenwald ist immer ein Besuch wert: schön gelegen, mit einer intakten Natur und etlichen Sehenswürdigkeiten. Rickenbach präsentiert sich als eine lebenswerte, familienfreundliche Gemeinde mit einem vielfältigen Gewerbe, das keine Wünsche offen lässt. Eine gute Nahversorgung sichert die Lebensqualität, während Industrie, Handel und Handwerk Arbeitsplätze schaffen.

Ein breiter Branchenquerschnitt steht hinter der Attraktivität der Gemeinde Rickenbach. Für jeden Bedarf ist etwas vorhanden. Das Angebot setzt sich unter anderem aus Autos, Bekleidung, Blumen, Elektrowaren, Geschenkartikel, Garten- und Forstgeräte, Landmaschinen, Gastronomie, Küchen, Nahrungs- und Genussmittel, Schmuck, Uhren und Hörgeräte zusammen. Ladenhandwerker wie Friseur, Optiker, Raumausstatter sowie Dienstleister ergänzen das Handelsangebot. Sämtliche Anbieter im Rickenbacher Gewerbe tragen zu einer optimalen Versorgung bei. Im Gesundheitsbereich kann Rickenbach mit einer Apotheke und einer guten ärztlichen Versorgung trumpfen.

Auch die Baubranche ist mit Holz, Stein und Metall verarbeitenden Betrieben stark vertreten. Stehen Renovationen und Umbauten im Haus oder Gartengestaltungen an, hat Rickenbach eine gute Auswahl an Fachfirmen als kompetente Partner. Die Gemeinde Rickenbach hat auf ihrer Homepage www.rickenbach.de ein alphabetisch geordnetes Firmenverzeichnis des örtlichen Gewerbes und Handels erstellt.

Als Vorbild dieser soliden Handwerksentwicklung gilt die Familie Schmidt, die in Rickenbach seit mehr als 160 Jahren die Nahversorgung sichert. Mit ihrem im Hauptort zentral gelegenen Lebensmittelmarkt hat die Unternehmerfamilie Schmidt aus Rickenbach einen Anziehungspunkt gemacht. Hinzu kommt das Gewerbegebiet „Im Schaffeld“, wo etliche Firmen ansässig sind. Das Gewerbegebiet erfährt derzeit eine Erweiterung, wodurch die Vielfalt an Betrieben und Dienstleistern zunehmen wird. Ein Markenzeichen von Rickenbach ist der Wechsel von Wiesen und Wäldern. Dieser macht die Gemeinde insbesondere für Familien interessant. Das Sport- und Freizeitangebot kann sich durchaus sehen lassen. Der Golfclub in Rickenbach und die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald mit ihrem Flugplatz bei Hütten bieten attraktive Freizeitangebote. Ruhe und Erholung abseits des Massentourismus lassen sich in Rickenbach in jedem Ortsteil finden. Sehenswürdigkeiten wie die Ruine Wieladingen, das jederzeit im Außenbereich besuchbare Energiemuseum mit dem Kraftwerk in Hottingen, die von Emil Wachter eindrücklich gestaltete Kirche im Hauptort und natürlich das weitläufige, vom Schwarzwaldverein betreute Wanderwegenetz gehören zu den Referenzen der Gemeinde Rickenbach.

Auch das Vereinsleben ist ein weiteres Aushängeschild von Rickenbach. Sportvereine, Hilfsorganisationen, Imkerverein, Luftsportverein, Motorsportverein, mehrere Musikvereine, ein Trachtenverein, Landfrauen, Schwarzwaldverein – in Rickenbach sind fast alle Interessengemeinschaften vertreten. Bürgermeister von Rickenbach ist Dietmar Zäpernick.

http://www.rickenbach.de