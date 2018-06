Rickenbach 700 Jahre Willaringen: Im Kühmoos kommt der Strom ins Netz

Die Schaltanlage Kühmoos, die von der Schluchseewerk AG betrieben wird, ist sowohl für Rickenbach als auch für die Region von großer Bedeutung.

Das Dorf Willaringen feiert dieses Jahr Jubiläum. Für den SÜDKURIER ein besonderer Anlass, einen Blick auf die Besonderheiten in der ehemals eigenständigen Gemeinde, die seit 1975 zur Gemeinde Rickenbach gehört, zu werfen. Denn Willaringen ist mehr als nur ein Hotzendorf mit einer ländlichen Struktur. Entstanden als Rodungssiedlungen des Säckinger Klosters in der Zeit von 700 bis 900, verfügt Willaringen mit Wieladingen, Schweikhof, Egg und Jungholz heute über Einrichtungen, die sowohl für die Gemeinde Rickenbach als auch für die Region von großer Bedeutung sind. Erster Teil: die Schaltanlage Kühmoos.

Die Schaltanlage Kühmoos zwischen Egg und Willaringen ist für den Kraftwerkseinsatz, die Bewirtschaftung von 14 Speicherbecken und die Betriebsführung der Schaltanlage zuständig. Kurz gesagt: Kühmoos dient hauptsächlich dazu, den in den Kraftwerken Säckingen und Wehr erzeugten Strom in das Netz einzuspeisen. Die Schaltanlage, benannt nach dem kleinen Weiler Kühmoos, ist eine Gemeinschaftsanlage der RWE AG, der Energie Baden-Württemberg AG und der Schluchseewerk AG. Sie wurde 1966/67 errichtet und besteht aus einem 220-kV- und einem 380-kV-Anlagenteil, die durch einen Kuppeltransformator miteinander verbunden sind. Für die Kavernenkraftwerke Säckingen und Wehr ist die Schaltanlage die Stromeinspeisestelle in das Verbundnetz.

Kühmoos stellt überdies einen europäischen Netzknoten dar. Über die Schaltanlage wird der Strom über Ländergrenzen hinweg verteilt. Daneben liefert das Team in Kühmoos Basisdaten für die Planung von Revisionen, wasserwirtschaftliche Untersuchungen, statistische Auswertungen sowie die Energie- und Wasserverrechnung. Auffällig sind vor allem die 22 Schaltfelder der insgesamt 16 Hektar großen Anlage. Die Schaltanlage ist eine Gemeinschaftsanlage der Amprion, der Transnet BW und der Schluchseewerk AG. 14 Schaltfelder bestehen bereits seit der Inbetriebnahme der Anlage. Sieben weitere Felder kamen in den 1970er Jahren hinzu. 1995 wurde die heute bestehende Schaltanlage mit dem 22. Feld fertiggestellt.

Dass die Schluchseewerk AG 1967 die Anlage Kühmoos als „Hauptschaltleitung“ in Betrieb nahm, hatte seine Ursache im enormen Anstieg des Stromverbrauchs. Dieser hatte sich allein zwischen 1953 und 1962 in Deutschland verdoppelt. Das machte eine großflächige vernetzte Verteilung der elektrischen Energie notwendig. Deshalb beschlossen die Schluchseewerk-Eigentümer RWE und Badenwerk (heute EnBW) den Bau der Anlage. 1966 wurden die Pläne realisiert. Die Warte wurde 1995 und danach nochmals 2016 grundlegend erneuert. In Kühmoos beschäftigte die Schluchseewerk AG teilweise bis zu 60 Mitarbeiter. Vor allem die Digitalisierung führte dazu, dass heute für den Betrieb nur noch 20 Personen nötig sind.