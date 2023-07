Rickenbach – Mit einem großen Jubiläumsfest für Mitglieder, Freunde und alle, die sich für Tennis begeistern, begeht der Tennisclub Rickenbach am Samstag, 29. Juli, sein 50-jähriges Jubiläum. Die wunderschöne Anlage des Tennisclubs auf der Hennematt in Rickenbach mit ihren vier gepflegten Spielfeldern ist ab 11 Uhr Schauplatz des großen Festes, das mit viel Vorfreude und Liebe zum Detail vorbereitet worden ist. Die Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Beate Müller-Bennett wird begleitet durch einen Sektempfang und Blasmusik der Band „Die bunten Makrelen“, einer Formation mit vier jungen Musikern aus Rickenbach. Mit einem Rückblick in die Vereinsgeschichte wird Beate Müller-Bennett an Menschen und Ereignisse erinnern, die den Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist.

Am Festtag selbst wird es um 12 Uhr einen sehenswerten Schaukampf geben, bei dem auch der erfolgreiche Tennisprofi Tommy Petrich antritt. Als erfolgreiches „Kind des Vereins“, der sich den Sport zum Beruf gemacht hat, fordert Petrich seinen Gegner heraus. Für Kinder sind an diesem Tag noch eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine spannende Bastelaktion geplant. Mit leckerem Mittagessen und dem Flammkuchenwagen „Schmackofatz“, einem Eiswagen, danach Kaffee und Kuchen und abends einer rustikalen Biertheke wird für das leibliche Wohl einiges aufgeboten am Jubiläumssonntag.

Zum Jubiläumsjahr hält der Tennisclub einige „Schmankerl“ bereit, angefangen mit kostenlosen Schnupperkursen, die sich bereits im Juni und Anfang Juli an Anfänger und Fortgeschrittene gewandt hatten. Zum Jubiläumsfest dann kann ein Zeitsprung gewagt werden in die beginnenden 1970er Jahre mit stilechter weißer Tenniskleidung oder Preisen für Essen, Trinken und andere Attraktionen wie vor 50 Jahren.

Und noch weitere Aktionen sind in diesem Jubiläumsjahr geplant; wer in den Verein eintritt, bezahlt dieses Jahr einen Jahresbeitrag von 50 Euro für die ganze Familie. Für Kinder kostet die Einzelmitgliedschaft nur fünf Euro. Die Spielsaison ist bereits am 14. Mai eröffnet worden und die Mitgliedspreise gelten noch für das gesamte Tennisjahr bis Oktober dieses Jahres.

Die vier gepflegten Sandplätze liegen am nördlichen Ortsrand von Rickenbach, sind von den Grünanlagen des Golfplatzes umgeben und laden zum Spielen ein. Auch interessierte Kinder und Jugendliche können sich jederzeit ausprobieren, zum Beispiel beim jährlichen Jugend-Tenniscamp des TC Rickenbach, das immer großen Zulauf erfährt. Hier können Kinder von 5 bis 15 Jahren eine Woche lang unter der Anleitung von Tennis-Trainern Tennis lernen oder verbessern, Freundschaften knüpfen und Spaß haben inmitten herrlicher Natur.