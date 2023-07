Rickenbach – Die Gemeinde Rickenbach im Hotzenwald hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Der Anschluss an die Breitband-Technologie für schnelles Internet kommt zügig voran, die architektonisch neu konzipierte Grundschule im Kernort ist fertig und der Hotzenpfad Premiumwanderweg im Westen der der Gemeinde stößt auf großes Interesse.

Rickenbach ist auch sonst immer einen Besuch wert. Die zwischen 700 und 900 Meter gelegene Gemeinde, ein staatlich anerkannter Luftkurort, weist eine intakte Natur und viele Sehenswürdigkeiten auf. Als Ziel gibt Bürgermeister Dietmar Zäpernick „eine möglichst gut ausgebaute Infrastruktur und einladende Naherholungsgebiete für eine hohe Lebensqualität“ aus. Außerdem will er „Ökonomie und Ökologie in eine ausgewogene Balance“ bringen. Dazu, so Zäpernick, sollen unter anderem die Erweiterung des Gewerbegebietes sowie das im Rathaus integrierte Ärztehaus beitragen. Arbeiten und wohnen, wo andere ihren Urlaub verbringen: Dies trifft insbesondere auf die Gemeinde Rickenbach mit den rund 4000 Einwohnern zu.

Rickenbach präsentiert sich als eine lebenswerte, familienfreundliche Gemeinde mit einem vielfältigen Gewerbe. Eine gute Nahversorgung sichert die Lebensqualität, während Industrie, Handel und Handwerk Arbeitsplätze schaffen. Ein breiter Branchenquerschnitt steht hinter der Attraktivität der Gemeinde Rickenbach.

Im Gesundheitsbereich kann Rickenbach mit einer Apotheke und einer guten ärztlichen Versorgung trumpfen. Auch die Baubranche ist mit Holz, Stein und Metall verarbeitenden Betrieben stark vertreten.

Hinzu kommen der Lebensmittelmarkt der Familie Schmidt im Zentrum von Rickenbach und das Gewerbegebiet „Im Schaffeld“ mit einer zunehmenden Zahl an Firmen.

Ein Markenzeichen von Rickenbach ist der Wechsel von Wäldern und offenen Wiesen. Dieser macht die Gemeinde insbesondere für Familien interessant. Das Netzwerk Naturschutz Rickenbach engagiert sich für den Biotop- und Artenschutz, für Naturgärten und Biodiversität.

Auch das Sport- und Freizeitangebot kann sich sehen lassen. Der Golfclub in Rickenbach und die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald mit ihrem Flugplatz bei Hütten bieten attraktive Freizeitangebote. Überhaupt ist das Vereinsleben ein Aushängeschild von Rickenbach. Sportvereine, Hilfsorganisationen, Imkerverein, Motorsportverein, mehrere Musikvereine, ein Trachtenverein, Landfrauen, Schwarzwaldverein – in Rickenbach sind fast alle Interessengemeinschaften vertreten.

Lust auf Lesen? Kein Problem: Rickenbach hat sogar eine eigene Gemeindebücherei.

Ruhe und Erholung abseits des Massentourismus lassen sich in Rickenbach in jedem Ortsteil finden. Sehenswürdigkeiten wie die Ruine Wieladingen, das jederzeit im Außenbereich besuchbare Energiemuseum mit dem Kraftwerk in Hottingen, die von Emil Wachter eindrücklich gestaltete Kirche im Hauptort und natürlich das weitläufige, vom Schwarzwaldverein betreute Wanderwegenetz gehören zu den Referenzen der Gemeinde Rickenbach.