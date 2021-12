von sk

In der Nacht zum Donnerstag, 9. Dezember, war ein Autofahrer in Rickenbach ohne Führerschein und mutmaßlich alkoholisiert unterwegs. Gegen 0:20 Uhr war der 30-jährige in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer die notwendige Fahrerlaubnis nicht hatte. Außerdem hinterließ er einen alkoholisierten Eindruck. Eine Überprüfung ergab rund ein Promille, weshalb der Fahrer mit zur Blutprobe musste.