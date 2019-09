Rickenbach – Wer ein Haus nach seinen Wünschen bauen will, muss unter Umständen Abstriche hinnehmen. Nicht aber, wenn Holzbau Matt im Spiel ist. Das in Rickenbach im Hotzenwald heimische Unternehmen kann das Haus bauen, das nicht nur den Vorstellungen der Bauherren nahe kommt, sondern exakt entspricht. Holzbau Matt hat quasi den Holzbau im Blut – und das schon seit 25 Jahren.

Holzbau Matt ist der deutschlandweit aktiven ZimmerMeisterHaus-Gruppe angeschlossen. Die rund 100 ZimmerMeisterHaus-Manufakturen sind Holzhausbau-Experten, die im Aufnahmeverfahren handverlesen wurden. Sie sind fest in ihrer jeweiligen Region verankert und arbeiten dort selbstständig. Somit nutzen sie zugleich ihr bundesweites Netzwerk und ihr lokales Wissen über regionale Baustile sowie ihre langjährigen Beziehungen zu Partnerbetrieben und Kunden vor Ort. Von dieser regionalen Verwurzelung auch von Holzbau Matt profitieren die Bauherren von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus: So können diese den Betrieb besichtigen und die Personen persönlich kennenlernen, die am Haus arbeiten werden. Das spart Zeit, Aufwand und Kosten und ermöglicht einen idealen Hausbau. Der Aufgabe, ein individuelles, gesundes Haus in technisch hoher Qualität zu klar definierten Konditionen stressfrei für die Baufamilie zu erstellen, hat sich Holzbau Matt seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich gestellt. Entsprechende Referenzen hat das Unternehmen mit Werkstatt und Büro im „Hasenbrunnen“ in Rickenbach reichlich vorzuweisen. Zwei Beispiele: In Bad Säckingen errichtete Holzbau Matt das aus zwei Gebäuden bestehende Flüchtlingsheim für 250 Personen.

Außerdem beteiligte sich Holzbau Matt am großen Gemeinschaftsprojekt „Ein Zuhause für junge Familien“ 2018 von Volksbank Rhein-Wehra, der Stadt Bad Säckingen und dem Medienpartner SÜDKURIER in der Kapellenstraße im Bad Säckinger Ortsteil Rippolingen. Bei Holzbau Matt liefen seit dem Spatenstich für drei Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus die Fäden zusammen. Zimmermeister und Geschäftsführer Hubertus Matt war in dem Projekt Generalunternehmer, trug also die Gesamtverantwortung und war Ansprechpartner für künftige Hausbesitzer, Bank und Handwerker.

Matt beauftragte andere aus der Region stammende Bauunternehmer, sofern seine Firma die anfallenden Arbeiten nicht selbst erledigen konnte. Was er schon seit Bestehen seiner Firma macht und damit gut gefahren ist.