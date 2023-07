Vier Stunden dauerte es, bis am Samstag im Rickenbacher Ortsteil Bergalingen der Gleitschirm-Wettbewerb „Condor-Cup“ des Delta-Clubs Condor Wehr auf dem Startplatz Heue beginnen konnte.

Thomas Rothmann war Sieger im Streckenfliegen, Benjamin Seiter beim Ziellanden, Harry Müller machte, wie im Vorjahr, als Letzter „das Licht aus“, so der Verein in einem Bericht über den Wettbewerb. Punkte gab es für den besten Streckenflug, die genaueste Ziellandung und wer als Letzter landete.

Benjamin Seiter hier beim Take-Off (Start) zum Ziellandewettbewerb. Bilder: Robert Metzger | Bild: Robert Metzger

23 Gleitschirm-Piloten warteten am Samstag am Startplatz Heue in Bergalingen darauf, dass der Wind von Ost auf West dreht.

Während der vierstündigen Wartezeit begrüßte der erste Vorsitzende Torsten Elstermann die Piloten und Pilotinnen zum „Condor-Cup 2023“. Gegen 15 Uhr war es dann soweit, der Wind hatte gedreht.

Ein Pilot wartet auf den richtigen Wind. | Bild: Robert Metzger

Danach stand Thomas Rothmann in der Streckenflugwertung als Sieger fest. Zweiter wurde Harry Müller, Klaus Baumgartner erreichte Platz drei.

Benjamin Seiter landete mit einer nur minimalen Abweichung von 60 Zentimetern zum Landemittelpunkt. Platz Zwei erreichte Harry Müller mit einer Abweichung von sieben Metern. Platz drei belegte Benjamin Etienne mit 7,20 Metern Abweichung zum Landemittelpunkt.

Harry Müller startet um das Licht auszumachen. | Bild: Robert Metzger

Den Abend-Wettbewerb „Der Letzte macht das Licht aus“ entschied auch in diesem Jahr wieder der Routinier Harry Müller für sich. Er landete souverän als Letzter. Vorletzter war Benjamin Seiter. Der Tag wurde abends dann mit der Siegerehrung am Startplatz gekrönt.