Hütten – Die Abteilung Hütten der Freiwilligen Feuerwehr Rickenbach trägt dick auf – aus gutem Grund. Denn am Wochenende vom 2. bis 4. September feiert sie ihr 150jähriges Bestehen mit allem Drum und Dran. Das dreitägige Programm kann sich sehen lassen. Viel Musik ist in der Luft, ein Pumpen-Wettziehen steht an, außerdem eine historische Schauübung und ein Oldtimertreffen. Es wird viel geboten, für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei.

Los geht es am Freitag, 2. September, ab 16 Uhr mit dem Handwerkerhock. Der bekannte DJ Matze von baden.fm ist auch von der Partie. Viel zum Staunen wird es auch geben, wenn die stärksten Feuerwehrmänner und -frauen sich beim Pumpen-Wettziehen messen. Am Samstag, 3. September, steht die überzeugendste Cover-Band am Hochrhein auf der Bühne: 7Sins. Soul, Pop, Rock – das ist die Devise der fünf Vollblutmusiker. Sie interpretieren Hits der 1970er und -80er-Jahre sowie aktuelle Songs und sorgen für gute Stimmung auf der Tanzfläche. Das Repertoire umfasst Songs von Donna Summer, Tina Turner, Bruno Mars, Pink, Toto, Robbie Williams, Amy Winehouse. Klarer Fall: Da geht die Post ab und bleibt kein Bein still. Den krönenden Abschluss des Jubiläumswochenendes bildet am Sonntag, 4. September, der Festakt zum 150jährigen Bestehen der Feuerwehr Hütten ab 11 Uhr mit musikalischer Umrahmung. Hinzu kommen eine historische Schauübung, ein Oldtimertreffen und Teilemarkt sowie Kinderschminken und Ponyreiten.

Die Hüttener Feuerwehr gilt als die Älteste im Hotzenwald. 1870/71 gegründet, wies sie bald eine ungewöhnlich hohe Mannschaftsstärke von 42 Mann und acht Hilfsmännern aus. Sie war erfolgreich darin, Brände in der Umgebung zu löschen. Für ihr beherztes Eingreifen bei einem Brand im Jahr 1888 im benachbarten Bergalingen wurden vier Feuerwehrmänner aus Hütten vom Großherzoglichen Badischen Landeskommissär belohnt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte 1952 wieder mehr Leben zurück. Ab 1957 wurden in einem Raum im neuen Gemeindehaus die Gerätschaften untergebracht.

1978 erfolgte der Anbau der Garage. Großen Wert legte die Abteilung Hütten auf die Ausbildung ihrer Angehörigen. Mehrere Leistungsabzeichen in Bronze und Silber belegen den hohen Standard und die Bereitschaft der Feuerwehr. Vor sechs Jahren bestand die Abteilung Hütten schließlich auch die Prüfung zum Goldenen Leistungsabzeichen. Die Bereitschaft, Mitglied der Feuerwehrabteilung Hütten zu sein, hält bis heute an. Konkret: Der Ortsteil Hütten hat rund 300 Einwohner, gut zehn Prozent davon (32) gehören der Feuerwehr Hütten an. Hinzu kommt eine Altersmannschaft mit sieben Kameraden. In der Rickenbacher Jugendfeuerwehr lernen Jugendliche unter anderem aus Hütten den fachgerechten Umgang mit Feuer und Rauch. Seit 2012 verfügt die Hüttener Feuerwehr ein Löschfahrzeug LF 10/6 mit einem 800 Liter fassenden Wassertank. Abteilungskommandant ist Gerald Schneider.