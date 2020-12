von Horatio Gollin

Die St.-Urban-Kirche in Herten ist urkundlich seit 1275 belegt, aber vermutlich stand dort schon zuvor eine Kirche. Der Turm stammt aus dem Jahr 1520, während das Langhaus 1789 bis 1792 neu errichtet wurde.

Baugeschichte: Die Recherche im Stadtarchiv ergab, dass das Urbans-Patronat der Hertener Kirche schon auf eine Christianisierung im 7. oder 8. Jahrhundert hindeutet und das religiöse Leben des Ortes durch das Kloster St. Gallen geprägt worden sein dürfte, da 807 private Besitztümer in Herten an das Kloster übertragen wurden. Eine Kirche dürfte schon zuvor da gestanden haben, urkundlich gesichert ist sie aber erst ab 1275. „Bis 1311 war die Kirche eine königliche Eigenkirche unter Patronat des Reiches, dann übertrug Kaiser Heinrich der Siebte das Patronatsrecht dem Deutschordenshaus in Beuggen“, erklärt Alt-Pfarrer Albin Blümel. Dieses Recht verblieb beim Deutschen Orden bis zu seiner Auflösung 1805. 1789 bis 1792 wurde eine größere Kirche auf dem neben der Kirche gelegenen Friedhof erbaut. Von der vorherigen, baufälligen Chorturmkirche von etwa 1520 blieb nur der Turm erhalten. Schon diese Kirche stand unter dem Patronat des Heiligen Urban.

Architekten: Die Architekten der früheren Kirchen sind heute nicht mehr bekannt. Der Neubau von 1789 bis 1792 fand nach Plänen des Baudirektors Franz Anton Bagnato des Deutschen Ordens statt, der von 1732 bis 1810 lebte und zahlreiche Spuren in Rheinfelden und Waldshut-Tiengen hinterlassen hat, sagt Blümel. Die Pläne Bagnatos wurde von dem Bregenzer Baumeister Ballier Xaver Rüsch verwirklicht. Die Kirche wurde im sogenannten Louis-Seize-Stil errichtet, der einen Übergang zwischen Rokoko und Klassizismus darstellte. Der gotische Turm erhielt damals ein neues Pyramidendach. 1974 und 1975 wurde die Kirche restauriert.

Name: Urban war 222 bis 230 Bischof von Rom und wurde Anfang des 11. Jahrhunderts von Papst Urban II zum Heiligen erklärt. „Das Patrozinium erinnert daran, dass der Weinanbau schon früh in der Gegend eine Rolle gespielt hat“, meint Gertrud Heggenberger vom Pfarrgemeinderat, denn der Heilige Urban gilt als Schutzpatron der Winzer. Blümel ergänzt, dass sich Urban II. bei der Heiligsprechung aber um ein paar hundert Jahre vertan hat, da er Urban I. zu einem Benediktiner erklärte, wobei der Orden deutlich später gegründet wurde. Urbans Gedenktag ist der 25. Mai. Der Hauptaltar wird von einer Figur Urbans geziert, die auf der linken Seite steht, rechts steht der Heilige Valerius von Saragossa als Nebenpatron.

Besonderheiten: Die Rokoko-Kanzel wurde 1795 vom Hertener Pfarrer ersteigert, als die Kirche schon stand, sagt Blümel. Der Pfarrer war der einzige Bieter für die Kanzel, die zuvor im 1794 aufgehobenen Dominikanerkloster in Freiburg stand. Die Kanzel wird von vier Figuren geziert, die die vier Erdteile darstellen. 1804 wurde ein Bauernkreuzweg mit 14 Stationen angelegt. 1825 wurde der Hauptaltar aus der Vorgängerkirche durch einen neuen ersetzt, der 1884 ein neues, von Dominikus Weber gestaltetes Altarblatt erhielt, das wie das ältere Altarblatt von Karl Mattenheimer Christi Himmelfahrt zeigt.

Der Hauptaltar wird von einem Josef- und einem Marienaltar flankiert, die auf Betreiben von Karl Rolfus, dem Gründer des St. Josefshaus, ebenfalls 1884 neue Bilder bekamen, ergänzt Heggenberger. Zuvor hatten die Seitenaltäre keine Altarblätter. Die fünf Glocken stammen von 1956, da im Dritten Reich die Glocken abgeholt wurden. „Damals haben Walter Löffler und Berthold Witzig bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Glocke in der Maria-Schnee-Kapelle abgehängt und in der St.-Urban-Kirche in den Turm gehängt, damit dort wieder eine ist“, erzählt Blümel. Der Zelebrationsaltar, der Ambo, die Sedilien und Kerzenständer stammen von Leonhard Eder.