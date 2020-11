von sk

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstag, den 10. November, gegen 18.30 Uhr in Rheinfelden. Laut Polizeibericht hat sich der Vorfall bei einem chemieverarbeitenden Unternehmen an der Friedrichstraße zugetragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei der Reinigung eines Behälters zum Austritt von Chlorwasserstoff. Hierbei wurden zwei Arbeiter nicht unerheblich verletzt.

Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Passanten und ein Anwohner klagten über Augenreizungen und Atemwegsprobleme und mussten versorgt werden. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz der Werksfeuerwehr beendet werden.