von Sophia Kaiser

Mit zunehmendem Alter steigen die Risiken für Herz-Kreislauf, Muskel oder Gelenkerkrankungen. Ein entscheidender Faktor, um diesen Krankheiten entgegenzuwirken, ist der Sport. Doch gerade der kommt in der Pandemie bei vielen Älteren zu kurz. Fitnessstudios geschlossen, das Equipment für das Training zu Hause fehlt – Norbert Merz, Inhaber des Maxx Gesundheitszentrums in Rheinfelden, und vier seiner Kunden erklären, was das für die Gesundheit bedeutet.

Leise Musik tönt aus den Lautsprechern im Empfangsbereich. Aus einem der Trainingsräume sind entfernte Stimmen und Lachen zu hören. Keine normale Szene zurzeit, denn eigentlich hat das Maxx, so wie alle anderen Fitnessstudios, seit Anfang November geschlossen. Vor allem für die Senioren findet Inhaber Norbert Merz die Situation bedenklich. Das Durchschnittsalter seiner Kunden sei 54 Jahre, 25 bis 30 Prozent gehörten zu den Älteren. „Gerade im Alter ist es wichtig, seine Muskeln zu erhalten, da baut man viel schneller ab“, sagt der 64-Jährige. „Klar gehen viele regelmäßig spazieren, aber es ist auch wichtig, dem Muskel andere Reize zu geben, zum Beispiel durch Krafttraining.“ Das stärke auch das Immunsystem.

Genau dieses Krafttraining braucht jedoch Geräte wie Hanteln, die die meisten Senioren nicht zu Hause haben. Auch mit Trainingsvideos im Internet, die viele Jüngere nutzen, können viele Senioren nicht viel anfangen. Eine Seniorin habe von ihrem Arzt ein Attest erhalten, dass sie an Geräten trainieren müsse, sagt Merz. Für sie gebe es ein spezielles Einzeltraining. Doch das sei eben nur eine Ausnahme.

An diesem Nachmittag hat Merz gleich vier Senioren eingeladen, um zu zeigen, warum die Geräte so wichtig sind. Trainerin Jana Bacher wechselt zwischen den drei Stockwerken hin und her, schaut den vier Trainierenden über die Schulter und korrigiert die Ausführung. Auch das geht beim Training zu Hause nicht. Die vier Ehrengäste freuen sich, dass sie nach knapp vier Monaten endlich wieder trainieren können. Denn wie bei vielen beschränkte sich die tägliche Bewegung bei den vier Rentnern auf den Spaziergang. Nach einer kurzen Ausdauer-Einheit verteilen sich die vier auf die verschiedenen Kraftzirkel.

„Ich spüre, ich lebe“, sagt Regine Wiehler und strahlt, während sie an der Beinstrecker-Maschine sitzt, die die vordere Oberschenkelmuskulatur kräftigen soll. Obwohl sie im Alltag viel wandern gehe, fehle ihr das Training im Studio. „Ich habe mir auch die YouTube-Videos angeschaut, die das Maxx erstellt hat, aber das ist einfach nichts für mich,“ sagt sie. Wiehler und die zwei Herren in der Runde, Manfred Krähhaus und Paul Häusel, der zusammen mit seiner Frau gekommen ist, trainieren hier seit mehr als 30 Jahren. Umso mehr fehlt ihnen das regelmäßige Training – und auch das Treffen alter Bekannter. Das weiß auch Merz: „Für viele Singles ist das Fitnessstudio ein sozialer Treffpunkt gewesen.“

Auch Krähhaus fällt der Sport in den eigenen vier Wänden schwer. Auf Grund seines Körpergewichts braucht der 66-Jährige ein gelenkschonendes Training, die Geräte dazu fehlen ihm zu Hause. „Ich bin sonst immer drei Tage in der Woche zum Training gekommen. Dieses Ritual bricht jetzt weg“, sagt er. „Ich habe öfter Rücken- oder Nackenschmerzen und auch Kopfschmerzen, gegen die nicht mal eine Tablette hilft,“ ergänzt die 55-jährige Brigitte Häusel. „Man merkt auch jetzt, wenn man wieder trainiert, dass man schon abgebaut hat. Es fällt nicht mehr so leicht wie noch vor vier Monaten.“

Sicher fühlen sich die vier beim Ausnahme-Training trotz Corona: Maskenpflicht beim Gerätewechsel, Desinfektionsmittel-Stationen, Partikelmesser, die auf die Lüftung der Räume hinweisen, neue Geländer aus Edelstahl und Begrenzung auf 100 Personen – Merz hat alles gewissenhaft geplant. Sogar die Nachverfolgung sei durch das Einchecken mit der Kundenkarte garantiert. Auch beim heutigen Sondertraining wird all das eingehalten. „Norbert hat so viele Maßnahmen eingeführt“, sagt Brigitte Häusel. „Ich fühle mich hier ehrlich gesagt sicherer, als wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe“, stimmt ihr Mann zu, der gerade neben ihr trainiert.

Doch vor allem fehlt eins: die Perspektive. Zwanzig Prozent weniger neue Mitglieder habe er 2020 gehabt. Die finanzielle Situation sei angespannt. Durch das Wegbrechen der Fitnessstudios als Treffpunkt entstünden daraus, neben den körperlichen, auch psychische Belastungen. Am Ende des zweistündigen Trainings sind alle zufrieden und dankbar, dass sie wenigstens diesen einen Tag hatten, an dem sie mal wieder trainieren durften.