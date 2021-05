von Roswitha Frey

Frau Fuder, wie haben Sie Ihre Zeit bei der Stadt Rheinfelden erlebt?

Grundsätzlich besteht die Schwierigkeit in der fehlenden Planbarkeit, weil die Verordnungen maximal nur für den Zeitraum von vier Wochen gelten. Hilfreich und praktikabler wäre es, wenn man wüsste, was beispielsweise in den nächsten zwölf Wochen gilt.

Zur Person Henrike Fuder, geboren 1980 in Baden-Baden, hat an der Uni Regensburg Germanistik, Pädagogik, Bühne, Film und Medien studiert. Berufsbegleitend studierte sie Kulturmanagement. Sie arbeitete bei der ARD, beim SWR, Deutschlandradio Kultur und am Festspielhaus Baden-Baden. 2016 wechselte sie zur IHK Schopfheim. 2020 kam sie als Kulturamtsleiterin nach Rheinfelden, das sie Ende Juni verlässt.

Wie groß ist der Aufwand, Veranstaltungen zu verschieben und umzuplanen?

Ein Kulturbetrieb lässt sich nicht so einfach hoch- und runterfahren. Die Agenturen, die Künstler und Künstlerinnen, vor allem die Kunden – alle sind verunsichert. Alle Prozesse, die das Veranstaltungsmanagement betreffen, Plakate, Ticketing und so weiter stehen auf Standby. Alles ist vorbereitet – warten – dann entweder alles schnellstmöglichst rückabwickeln und Termine verschieben oder aber alles schnellstmöglichst hochfahren. Das ist für alle Beteiligten kräftezehrend und zuweilen sehr frustrierend. Aber wenn wir nichts planen, dann wird auch definitiv nichts stattfinden. Wenn wir dürfen, möchten wir im Rahmen des Möglichen auch in jedem Fall Kultur anbieten können.

Sie haben ein Angebot vorbereitet?

Genau. Die Ausstellung „Fluss – Stadt – Land“ aus dem städtischen Kunstdepot im Haus Salmegg befindet sich beispielsweise in Wartestellung. Wir hatten in dieser unsicheren Zeit extra eine Depot-Ausstellung konzipiert, bei der keine Künstlerinnen und Künstler involviert sind, die dann von einer Absage betroffen wären. Es ist alles vorbereitet, das Hygienekonzept eingereicht und genehmigt mit Terminbuchung für Besucher aus einem Haushalt. Auf der einen Seite ist es sehr schade, dass die Ausstellung bisher nicht gezeigt werden konnte. Aber ich verstehe die Stadt, dass sie angesichts steigender Inzidenzen aus Gründen der Sicherheit und Vor- und Umsicht das Haus Salmegg nicht geöffnet hat.

Wie sieht es mit den Aboreihen aus?

Die Schwierigkeit bei den Meisterkonzert-Abonnements bestand darin, dass durch die Hygienekonzepte die Plätze der Abonnenten nicht in den bisherigen Kategorien übernommen werden konnten, sondern man Sitzinseln bilden und Abstände einhalten muss. Insofern haben wir für jeden Abonnenten einen individuellen Saalplan erstellt. Das wurde von der Mehrheit auch gut angenommen, es gab lediglich einen minimalen Rückgang. Beim Kabarettpublikum sind auch die allermeisten treu bei der Stange geblieben, was mich sehr gefreut hat. Alle ausgefallenen Kabarettveranstaltungen im vergangenen Kalenderjahr wurden den Abonnenten zurückgezahlt oder auf das neue Abo angerechnet. Bei der Saison der Meisterkonzerte ist es so, dass wir die ausstehenden Konzerte teilweise verschoben oder nun ganz abgesagt haben.

Wie geht es Künstlern und Agenturen?

Die Stimmung ist allgemein bedrückend, weil kein Ende abzusehen ist. Man hangelt sich von Verordnung zu Verordnung und weiß nicht, wann wieder, und wenn ja, unter welchen Auflagen veranstaltet werden darf. Hinzu kommt, dass die Verschiebungen sich teilweise als kompliziert erweisen. Zum einen verdichten sich die Termine bei den Künstlern, zum anderen müssen auch die Belegungen beispielsweise des Bürgersaals für die verschobenen Hochzeiten berücksichtigt werden.

Was ist für Frühjahr/Sommer geplant?

Neben Kabarett und den Nachholterminen der Meisterkonzerte im Bürgersaal ist vom 12. Juni bis 1. August die Ausstellung „Im Garten“ von Mirjam Bucher Bauer und Monica Manser im Haus Salmegg vorgesehen. In Kooperation mit der Musikschule veranstalten wir am 18. Juli an zwei Terminen ein „Schmankerl der Celloliteratur“ im Dietschysaal. Auch haben wir die Kindertheatertage in den Juli verlegt, sodass hoffentlich auch die Kleinsten mal wieder auf ihre Kosten kommen. Weitere Planungen befinden sich im Prozess.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit Programm im Freien und um Bürgersaal?

Mit der Ausstellung zum Fotomarathon, die sonst in der Rathausgalerie war, sind wir in den Herbert-King-Park gegangen. Viele Besucher oder Spaziergänger, die wohl nicht ins Rathaus gekommen wären, sind zufällig auf die Ausstellung gestoßen. Das hat noch mal ein ganz anderes Publikum erreicht und kam sehr gut an. Mit gut durchdachten Hygienekonzepten lassen sich Veranstaltungen sicher durchführen. Es verlangt aber einen hohen organisatorischen Mehraufwand, sei es das Abkleben der Einbahnstraßen, die Vorbereitung der Sitzinseln, die Registrierung, das Desinfizieren. Die Zuschauer waren sehr dankbar und erfreut, dass wir unter diesem sicheren Schutzkonzept Kulturabende im Herbst möglich gemacht haben.

Warten die Besucher sehnsüchtig?

Ich nehme bei allen einen enormen Kultur-Hunger wahr – nach Auszeit, nach Ablenkung, nach Bereicherung, nach Impulsen und einer entspannten Atmosphäre mit Gleichgesinnten und Freunden, Kultur in welcher Form auch immer zu genießen. Und sicherlich sind viele auch vorsichtig und erst einmal zurückhaltend, aber jede Veranstaltung setzt ein vom Ordnungsamt genehmigtes Hygienekonzept voraus, das wir ausgesprochen ernst nehmen.