von Dora Schöls

25 zusätzliche Kitaplätze sollen in der Kita Bienenkorb in Karsau geschaffen werden. Einstimmig hat der Gemeinderat am Donnerstag den Baubeschluss gefasst. Auch die Erhöhung der Kita-Gebühren war Thema, mehrere Eltern äußerten sich dazu zu Beginn der Sitzung. In diesem Zusammenhang betonte Bürgermeisterin Diana Stöcker, die Eltern, die in die Diskussion einbezogen werden wollen, hätten ihre Argumente bereits an die Fraktionen gegeben, die noch bis nächste Woche Vorschläge für alternative Modelle einbringen können. Ansprechpartner soll ab dem 21. Juni der dann gegründete Gesamtelternbeirat sein.

Für die Zeit bis dahin haben Eltern eine IG Familien gegründet, der inzwischen Elternbeiräte aus drei weiteren Einrichtungen beigetreten seien, heißt es von der IG. Gegründet hatten sie 13 der 20 Beiräte Rheinfelder Kitas.