von Horatio Gollin

Die Briefmarkensammlergruppe Rheinfelden verkauft zum 100-Jahre-Stadtjubiläum Reproduktionen von zwei historische Postkarten, die Stadtansichten zeigen. Das Projekt wurde von der Bürgerstiftung Rheinfelden finanziell unterstützt.

Die Postkarte zeigt in der oberen Hälfte eine gezeichnete und kolorierte Darstellung des alten Wasserkraftwerks mit dem abgerissenen Rheinsteg aus Blickrichtung Schweiz. Daneben rauchen die Schlote der Rheinfelder Industriebetriebe. In der unteren Hälfte sind die Eisenhandlung Walz, heute Radsport Pflüger, die erste katholische Kirche und das abgerissene katholische St. Josephshaus abgebildet. In einem Oval prangt das Logo zum Stadtjubiläum. Die Postkarte ist eine Reproduktion einer Karte von 1920. Die Briefmarkensammlergruppe Rheinfelden hat zum Stadtjubiläum gleich zwei historische Ansichtskarten neu aufgelegt.

Die zweite Karte zeigt in der oberen Hälfte die Sängerhalle und die noch kaum bebaute Nollinger Straße und Emil-Frey-Straße. In der unteren Hälfte sieht man ein Stück der alten Rheinbrücke, das Haus Salmegg, die ehemalige ED-Villa und die angrenzende Bebauung der Weinbergstraße. Es handelt sich ebenfalls um die Reproduktion einer 100 Jahre alten Postkarte.

Karten aus der privaten Sammlung

Die Originalpostkarten befinden sich der privaten Sammlung von Norbert Amrein von der Sammlergruppe. Die eine Karte weist neben einem handschriftlichen Text einen Poststempel vom 2. Juli 1923 auf. „Solche Jubiläen begehen wir immer entweder mit Sonderstempeln, Briefumschlägen oder Postkarten“, sagt Amrein. Die Karte mit dem Wasserkraftwerk wurde schon zum 75-Jahre-Jubiläum aufgelegt, allerdings mit anderen Gebäuden im Vordergrund.

Beim 100-Jahre-Jubiläum habe es sich angeboten, auch die zweite Karte wieder aufzulegen. Der Schriftzug „100 Jahre Stadterhebung 1922-2022“ wurde von einem Grafiker in einer gewellten Bewegung integriert. Zunächst war nur eine Karte angedacht, aber aufgrund der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung in Höhe von 150 Euro konnten dann zwei Karten mit jeweils 1000 Stück produziert werden.

Zusätzlich wollte die Sammlergruppe die Ansichtskarten auch noch mit 70 Cent von der Stadtverwaltung freistempeln lassen, was sich allerdings kompliziert gestaltete. „Von der Verwaltung wurde uns zugesagt, dass wir 100 Stück portogerecht gestempelt bekommen“, erzählt Amrein. Da ging man aber noch von einer Postkarte aus, als es dann zwei Karten wurden, hoffte Amrein, dass jeweils 100 Stück mit 70 Cent freigestempelt würden, aber die Verwaltung blieb bei 100 Stück, sodass jeweils 50 Karten der zwei Motive einen Wertstempel über 70 Cent erhalten.

Hier gibt es die Karten Die Karten wollen die Sammler bei öffentlichen Veranstaltungen zum Jubiläum in Umlauf bringen; auch bei ihren monatlichen Tauschtreffs im Bürgertreffpunkt Gambrinus und der dortigen Aktion „Briefmarken entdecken“ können sie erworben werden. Karten ohne Stempel werden für 1 Euro, Karten mit dem Ovalstempel für 1,50 Euro und Karten mit dem Stempel über 70 Cent für zwei Euro verkauft. Die Karten können immer am zweiten Mittwoch eines Monats ab 16 Uhr im Bürgertreffpunkt Gambrinus erworben werden.

Hierbei ging aber etwas schief und anstatt des Wertstempels wurde in der Verwaltung maschinell ein postalisch uninteressanter Ovalstempel aufgedruckt, der die Karten nicht vom Porto befreit. Der Fehler wird noch behoben und 100 Karten mit 70 Cent gestempelt, andere Karten mit einem 00-Stempel versehen, versichert Amrein.

10.000 Euro für Bürgerprojekte

Zusammen mit Cornelia Rösner betreut Gabi Dolabdjian bei der Bürgerstiftung Rheinfelden die Bürgerprojekte zum Stadtjubiläum. Von der Sparkasse hatte die Bürgerstiftung 10.000 Euro zur Unterstützung der Bürgerprojekte bekommen. Die Briefmarkensammlergruppe hatte sich als Projekt beworben und war von der Jury für gut befunden worden. „Es sind mehr Anträge eingegangen, als wir unterstützen können“, erklärte Dolabdjian.

Einige Projekte mussten abgelehnt werden, andere erhalten nur einen gekürzten Zuschuss. „Bei so einem bescheidenen Antrag wie von der Briefmarkensammlergruppe haben wir aber gesagt, der bekommt den vollen Zuschuss“, sagt Dolabdjian. „Wir haben gefunden, es hat einen besonderen Charme, dass man alte Dokumente auf diese Weise aufwertet und in Umlauf bringt.“ Dolabdjian stellt fest, dass die Briefmarkensammlergruppe als erstes das Projekt umsetzt. Amrein meint, dass er mindestens vor einem Jahr begonnen habe, sich zu überlegen, was die Sammlergruppe zum Jubiläum machen könne.