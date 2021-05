von sk

Zum Andenken an den am 24. März 2020 verstorbenen Trompeter und Musikwissenschaftler Edward H. Tarr finden am 15. Juni musikalische Gedenkgottesdienste um 17 und 18.30 Uhr in der Kirche St. Josef statt. Da eine Trauerfeier 2021 aufgrund der Corona-Krise nicht möglich war, wird die Gedenkfeierlichkeit auf den Tag gelegt, an dem Edward H. Tarr 85 Jahre alt geworden wäre, teilt Irmtraud Tarr mit.

Die Gedenkgottesdienste stehen unter dem Thema des von Pfarrer Andreas Brüstle vorgetragenen Psalms 139, in dem es um die letzte Geborgenheit in Gott geht. Ein Psalm, den schon Tarrs Vater, der Pfarrer war, für ihn ausgesucht hatte. Unter der Mitwirkung der international renommierten Trompetensolisten Reinhold Friedrich, Hakan Hardenberger, Markus Stockhausen, Jean-Francois Madeuf, Wolfgang Bauer und weiteren, dem Ensemble Concert Brass Basel und Irmtraud Tarr an der Orgel werden Werke von Bach, Buxtehude, Händel, Biber in wechselnden Besetzungen aufgeführt.

Live in Facebook

Wortandachten beginnen jeweils um 15 Uhr zu Ehren Tarrs im Saal des Gemeindezentrums. Sieben führende Wissenschaftler und Musiker sprechen, moderiert von Bernhard Böttinger, über den Abschied und das Gedenken an Edward H. Tarr. Die Gottesdienste und Beiträge werden live in Facebook übertragen.

Infos zur Übertragung stehen auf der Facebookseite Edward H. Tarr und im Internet (www.edward-tarr.com). Anmeldungen für die Gottesdienste auf mehr.bz/godis-tarr oder im Pfarramt, Telefon 07623/724 90.