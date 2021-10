von Petra Wunderle

Herr Weber, wie kam es damals zur Gründung?

Der genauere Anlass, die Motivation für die Gründung eines eigenen Ortsvereins ist mir nicht bekannt. 1971 war Minseln eine noch selbständige Gemeinde. Der damalige Bürgermeister, Paul Rombach, der selbst schon Awo-Mitglied war, nahm an der Gründungsversammlung im Gasthaus „Engel“ teil. Hugo Dietsche war auch Mitbegründer der im selben Jahr gegründeten SPD Minseln. Die Gründung und damit der Beginn der 50-jährigen Geschichte der Awo Minseln fand – wie viele kulturelle und politische Ereignisse dieser Zeit – im ehemaligen Gasthaus Engel, welches dieser Tage zu einem Wohnhaus umgebaut wird, am 30. Januar 1971 statt. Die Gründungsversammlung fand in Anwesenheit laut damaliger Organisationsgliederung mit der Geschäftsführerin des Awo-Unterbezirks, Irma Maurer, statt. Hugo Dietsche wurde zum Vorsitzenden gewählt, stellvertretende Vorsitzende war die in diesem Februar verstorbene Helene Erdmann, Schriftführerin wurde Elisabeth Dietsche, Rita Moser führte die Kasse. Als Beisitzer wurden Elsa Hinz und Robert Harder bestätigt.

Rheinfelden Fördergelder für Sanierungen erhält die Awo für das Schatzkästlein in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Wieso brauchte man eine Ortsgruppe? Wäre es nicht möglich gewesen, sich einer Ortsgruppe in einer Stadt anzuschließen?

Wenn man sich die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt im Kreisverband Lörrach ansieht, kann man erkennen, dass die Awo in den Ortsteilen größerer Gemeinden immer eigene Ortsvereine hatte. In Lörrach zum Beispiel gab es die mittlerweile aufgelösten Ortsvereine in Haagen oder in Brombach. Es spricht vieles dafür, dass den Menschen möglichst wohnortnahe Angebote sozialer, kultureller oder sportlicher Art gemacht werden, zumal speziell ältere Bürger dann nicht auf Fahrdienste angewiesen sind. Dies stärkt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer kleineren Gemeinde.

Zur Person Klaus Weber, 67, ist seit 2003 Vorsitzender der Awo-Ortsgruppe Minseln. Zudem ist er seit 1992 Mitglied der SPD, Mitglied im Ortschaftsrat und seit März 2021 sitzt er außerdem noch im Gemeinderat Rheinfelden. Das Jubiläum wird am 2. Oktober, 6 Uhr, in der Alban-Spitze-Halle gefeiert.

Klaus Weber. | Bild: Petra Wunderle

Glauben Sie, dass der Ortsverein Minseln langfristig in der gewohnten Form bestehen wird?

Es wird vieles davon abhängen, wie sich die Mitgliederstruktur entwickelt. Nach ihrer Gründung wuchs die Mitgliederzahl der Awo Minseln innerhalb von sieben Jahren auf 127 Mitglieder. Heute sind es um die 87. Dabei ist der Altersdurchschnitt mit um die 70 Jahre zu hoch. Zunächst müssen wir sehen, dass wir die Vorstandschaft als eingetragener, gemeinnütziger Verein immer wieder besetzen können. Für unsere kommende Mitgliederversammlung ist dies der Fall. Wir brauchen aber in wenigen Jahren jüngere aktive Mitglieder, die die verschiedenen Vorstandsposten besetzen wollen und können.

Rheinfelden „Ich bin sehr früh politisiert“ – der neue Gemeinderat Klaus Weber spricht im Interview über seine kommunalpolitischen Ziele Das könnte Sie auch interessieren

Die Ortsgruppe Minseln ist ein sehr rühriger Verein, was in Zukunft geboten?

Um den Verein künftig zu halten, müssen wir uns – wie in den letzten Jahren – weiterhin öffnen, das heißt: neue Angebote machen und darauf hoffen, dass erkannt wird, dass diese nur in einer festen Vereinsstruktur und mit einer eigenen Begegnungsstätte stattfinden können. In den vergangenen Jahren haben wir dies versucht, indem wir neue Angebote, zum Beispiel den Mal- und Zeichenkurs, Yoga oder Rückengymnastik angeboten haben. Die letzten 20 Jahre haben wir zwei Mal jährlich kleinkulturelle Veranstaltungen durchgeführt, die auf eine gute Resonanz stießen. Wir öffnen den Raum für verschiedene interessierte Gruppen. Grundsätzlich sind diese Angebote nicht zwangsläufig an die Vereinszugehörigkeit gebunden. Momentan hat sich ein neues Team gebildet, das unsere Begegnungsstätte am Montagnachmittag wieder öffnen wird. Dabei ist denkbar, dass eventuell zusätzliche, beziehungsweise erweiterte Öffnungszeiten entstehen können. Wir hoffen, dass die Begegnungsstätte wieder belebter und dadurch das Interesse am Verein größer wird.