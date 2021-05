von Petra Wunderle

Es ist ein Wegkreuz der besonderen Art: Ein hölzerne Kreuz steht seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs inmitten des Dorfes Adelhausen. Eine „Familienangelegenheit“ ist gut ausgegangen, das war dem Großvater der heutigen Bewohnerin dieses weithin sichtbare Dankeschön wert. Es geht um eine verbotene Liebe in der NS-Zeit. Jetzt wurde das Kreuz erneuert.

Wegkreuze stehen oft an Feldwegen, im Wald oder an Straßenkreuzungen. Sie sind Markierungen und Wegweiser für Wanderer und Pilger. Es gibt auch Kreuze, die ein Ausdruck des Dankes sind, man nennt sie Votivkreuze. Das Kreuz der Familie Kobier aber steht in einem schön gepflegten Gärtchen vor dem Haus in der Rheintalstraße 40 in Adelhausen und prägt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Bild in Adelhausen. Dazu erklärt Helga Kobier: „Mein längst verstorbener Großvater Adolf Kuder hat vorm Haus dieses Kreuz errichten lassen. Und zwar, weil eine familiäre Angelegenheit gut ausgegangen ist.“

Erinnerungen

Ob ihr Großvater das Kreuz einst selbst angefertigt hat oder es von einer Firma hergestellt wurde, daran kann sich die heute 79-jährige Frau nicht mehr erinnern. Denn, so blickt sie lachend zurück: „Ich war damals ja gerade einmal drei Jahre alt.“ Eines ist ihr aber aus den Kindertagen im Gedächtnis geblieben: „Wenn früher die Leute am Kreuz vorbeigegangen sind, dann haben sie immer das Kreuzzeichen mit Berührung von Stirn, Brust, linker und rechter Schulter gemacht.“

Die Erneuerung

Vor wenigen Wochen hat Helga Kobier das familieneigene Traditionskreuz neu erstellen lassen. Sie hat die im Ort ansässige Zimmerei Sailer damit beauftragt, es ist das Werk von Inhaber Markus Sailer persönlich. Das Kreuz ist komplett aus Douglasienholz gefertigt, diese Holzart ist für draußen besonders gut geeignet. Der Jesus-Korpus ist frisch bemalt, Markus Sailer hat das Kreuz beschriftet und alles passend zusammengefügt. „Das war ein sehr schöner und spezieller Auftrag. So etwas macht man nicht jeden Tag. Dieses Kreuz ist etwas Traditionelles, es ist schlicht und einfach“, beschreibt es Sailer.

Die erste Erneuerung

Schon einmal, im Jahr 2002 hat Helga Kobier das Kreuz neu machen lassen, da das Holz verfault war. Markus Sailer geht davon aus, dass das vom Großvater initiierte Erst-Werk aus Eichenholz gefertigt war. Vor 19 Jahren wurde das private Kreuz zum ersten Mal erneuert, und zwar aus dem Holz einer Kiefer.

Ein Fest

„Das war ein Dorffest. Adolf Kähny betrieb damals noch den Tante-Emma-Laden im Dorf, er lieferte die belegten Brötchen und die Getränke, die Alphornbläser spielten und der Pfarrer weihte das Kreuz festlich. Das war ein Anlass für das ganze Dorf“, blickt Helga Kobier gerne zurück. Und sie verspricht, dass die Segnung des jetzigen Kreuzes nach dem Ende der Pandemie auf jeden Fall nachgeholt wird. Adolf Kähny ist ihr direkter Nachbar und er hat gerne einen finanziellen Beitrag für das Kreuz gegeben. Der 90-jährige Dorfchronist kann sich erinnern an die Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges und er weiß um die Entstehung des Kreuzes der Familie von Adolf Kuder.

Die Liebesgeschichte

Hört man Adolf Kähny und Helga Kobier aufmerksam zu, begegnet man einer Lebens- und Leidgeschichte von zwei Menschen, die zu einer Glaubens- und Dankesgeschichte geworden ist: Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete ein Kriegsgefangener aus dem von den Deutschen besetzten Jugoslawien bei Familie Kuder. Adolf Kuder hatte drei Söhne und zwei Töchter, eine Tochter war ledig. Der Kriegsgefangene und die Tochter verliebten sich ineinander. Als sie schwanger wurde, durfte das niemand in der Gemeinde erfahren, denn Kriegsgefangenen, die mit einer deutschen Frau zusammen waren, drohte die Todesstrafe.

Die Strafe

Dazu erzählt der Dorfchronist: „Ich war damals zwölf Jahre alt. In Brombach wurden mehrere Kriegsgefangene wegen Missachtung dieses Gesetzes des Naziregimes durch Erschießen hingerichtet, die Frauen kamen ins Gefängnis.“ Das Kind wurde geboren, starb aber wenige Monate später. Der Kindesvater, den die Familie sehr gern hatte, wurde bei Kriegsende abgeschoben.

Verschollen

Wo er hinkam und was aus ihm geworden ist, blieb für die Familie immer ein Geheimnis. „Dass die beiden jungen, verliebten Menschen vor dieser grausamen, sinnlosen Strafe verschont blieben, war für Adolf Kuder der Anlass, ein Dankeskreuz vor dem eigenen Haus errichten zu lassen. Und Helga Kobier, die inzwischen selbst erwachsene Kinder und Enkelkinder hat, hat ihren Nachkommen längst eine Aufgabe mitgegeben: Nämlich das Versprechen, dass sich immer jemand um den Weiterbestand des Kreuzes kümmert.