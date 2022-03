von SK

Rheinfelden – Die Einrichtung der Baustelle für den Neubau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses nördlich der Römerstraße hat begonnen. Für die Verkehrsteilnehmer besteht in dieser Phase keinerlei Beeinträchtigung. „In einem ersten Schritt wird nun das Gelände eingezäunt und die Baustelle gesichert“, erklärt Werner Wohner, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, in einer Pressemitteilung. Für Ende März ist der Spatenstich geplant und dann geht es richtig los. Die Baustelle wird in einer ersten Phase bis Herbst dieses Jahres über die Römerstraße angedient. Danach erfolgt die Zufahrt über den Kreisverkehr.

Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass eine so große Baustelle nicht ohne Beeinträchtigungen möglich ist. „Wir bitten die Betroffenen um Verständnis und darum, sich bei größeren Problemen mit uns in Verbindung zu setzen“, betont Werner Wohner.

Ähnlich wie bei anderen Großbaustellen plant die Stadtverwaltung auch hier die Herausgabe einer Baustelleninfo, die an die Anwohner verteilt wird und im Rathaus und anderen öffentlichen Einrichtungen ausliegt. Darüber hinaus sei ein digitaler Newsletter zu dem Neubauprojekt geplant, für den man sich ab sofort unter www.rheinfelden.de/newsletter registrieren könne, so die Stadtverwaltung.

Parallel zu den Arbeiten am Gebäude selbst, beginnen im Sommer die erforderlichen Umbauarbeiten am Kreisverkehr und im Herbst der Ausbau der Römerstraße. Eine Webcam wird zukünftig auch Bilder vom Baufortschritt unter www.rheinfelden.de/feuerwehrhaus übertragen.