von Roswitha Frey

Eine faustdicke Überraschung erlebten die Besucher am Freitag zum Auftakt der Reihe „Kabarett im Bürgersaal“. Denn ganz kurzfristig musste das Programm geändert werden. So gab es statt Kabarett und Comedy einen Abend voller Zaubertricks und Illusionen.

Wie Kulturamtsleiter Dario Rago dem Publikum erklärte, war das ursprünglich angekündigte Duo Blömer und Tillack bei der Anreise aus Köln mit der Bahn wegen eines defekten Intercitys in Koblenz stecken geblieben und musste evakuiert werden. Als nachmittags feststand, dass es die Kabarettisten nicht mehr nach Rheinfelden schaffen, liefen die Drähte im Kulturamt heiß. Innerhalb weniger Stunden gelang es dem Team, das Zauberduo Domenico aus der Schweiz als Ersatz zu engagieren.

Für Dominik Zemp aus Bern und Nico Studer aus Basel bedeutete es „eine riesige Freude, aber auch einen riesigen Stress“, so blitzschnell ihre Show auf der Bürgersaalbühne einzurichten. Die smarten jungen Herren im schwarzen Anzug, der eine mit roter Fliege, der andere mit blauer Krawatte, hatten eine unterhaltsame Mischung aus verblüffenden Tricks, Illusionistischem und magischen Nummern mitgebracht, die sie mit humorvoller Stand-up-Comedy und lustigen Choreografien verknüpften.

„Kein doppelter Boden“

Zuerst führten sie Tricks mit kleinen und großen Seilen vor, die plötzlich alle gleich lang waren. „Da ist kein doppelter Boden“, gaben die sympathischen Zauberer einen Crashkurs in Sachen Tricks. So kam das verschwundene Zauber-Ei nach etlichen Verwicklungen wieder im Zauberbeutel zum Vorschein – was auch noch in Zeitlupen-Bewegungen demonstriert wurde. „Jetzt wird‘s gefährlich“, kündigte das Duo eine zirkusreife Messerwerfer-Nummer an, für die ein Assistent aus dem Publikum auf die Bühne geholt wurde.

Bis das Messer dann eine Spielkarte „aufspießte“, machten es die Zauberer spannend. Immer wieder bauten sie Mitmachaktionen ein. So mussten Juroren im Publikum, als seien sie in einer Casting-Show, die Nummer des Duos bewerten und kommentieren, was ihnen daran gefällt und was nicht. Und genau die Worte, die die Zuschauer-Juroren als „Feedback“ gaben, standen auf Zetteln in einer verschlossenen Kiste.

Gezaubert wurde auch mit gewöhnlichen Alltagsdingen wie einem Herrenschuh, den ein Zuschauer zur Verfügung stellte, und einem 100-Franken-Schein, der sich verborgen in einer aufgeschnittenen frischen Zitrone wiederfand. Zu den staunenswerten Kunststücken zählte auch der Weltrekordversuch mit dem Zauberwürfel.

Ein Hauch von Las Vegas

Auch einen Hauch von Las Vegas wollten die beiden Schweizer verbreiten. In diesem Mekka der großen Illusionisten hatte Dominik Zemp einst David Copperfield durch die Lüfte fliegen sehen. „Stell dir vor, wir sind in Las Vegas“, suggerierten Zemp und Studer ihrer Assistentin aus den Zuschauerreihen und ließen einen Tisch schweben, der sich wie von Zauberhand vom Boden erhob und schwerelos zu fliegen schien.

Ebenfalls tatkräftige Mithilfe aus dem Publikum brauchte es für die Nummer mit dem Selbstporträt des Zauberduos. Eine Besucherin kam auf die Bühne, um die Figuren auf dem Bild farbig auszumalen: mit gelbem T-Shirt, grünen Hosenträgern, roter Krawatte, blauen Shorts. Und genau in diesen Farben ausgemalt sah das zweite Bild aus, das die Zauberkünstler während dieser Aktion verpackt auf der Bühne stehen hatten und dann enthüllten. Auf das erwartete Kabarett mussten die Besucher zwar verzichten, aber sie ließen sich von diesem Abend der Überraschungen doch gerne verzaubern.