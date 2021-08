von Roswitha Frey

Schattige Plätze waren begehrt am Samstag beim Freilichtkonzert von Delight + More im „Biergärdle“ in Adelhausen. Bei prächtigem Sommerwetter kamen viele Besucher auf den Dinkelberg, um im Schatten von Bäumen und Büschen dem Folk-Ensemble zu lauschen. Die Gruppe freute sich, dass sie nach langer Pause wie schon im vorigen Sommer im gut gefüllten „Biergärdle“ spielen konnte.

Sänger und Gitarrist Hermann Merath, Sängerin Petra Scherle, beide aus Schopfheim, und Multiinstrumentalistin Dagmar Hohenfeld aus Lörrach, die abwechselnd auf Flöte, Akkordeon, Gitarre und Mundharmonika spielte, hatten als Gast den Schweizer Bassisten Hanspi Gasser zur Seite, einen langjährigen Musikerkollegen von Merath.

In drei Sets brachten sie, mal als Quartett, mal als Trio oder Duo, eine bunte Mischung aus irischen Balladen, Folksongs, Singer-Songwriter-Stücken und Poptiteln – alles in ihrem typischen Stil arrangiert, mit zweistimmigem oder dreistimmigem Gesang und „handgemachter“ Musik. Mit dem Song „Peaceful easy feeling“ von den Eagles ging es los. In „Only a woman‘s heart“ von Mary Black und „If you were a carpenter“, einem Lied über einen Zimmermann und eine edle Dame, ging die ausdrucksvolle Stimme und der melodiöse Gesang von Petra Scherle, das einfühlsame Gitarrenspiel und der bezaubernde Flötenklang ins Ohr. Sehr einprägsam klang „Catch the wind“ von Donovan. Berührend war das Liebeslied „If I needed you“. Hermann Merath erzählte zu jedem Stück etwas Persönliches, so dass die Zuhörer einiges über den Hintergrund erfuhren.

Im Duo mit seiner Partnerin Petra Scherle interpretierte Merath das Lied „Changes“ von Gordon Lightfood. Wie Merath erzählte, haben sie bei einem Konzertbesuch in Weil am Rhein den irischen Musiker Kieran Goss kennengelernt und waren so beeindruckt von ihm, dass sie einige seiner Stücke neu im Repertoire haben. Gefühlvoll interpretierten sie Goss‘ „Just around the corner“. Auch an den im vorigen Jahr verstorbenen Bluegrass-Gitarristen Tony Rice erinnerten sie mit dem Titel „Orphan Annie“. „Fields of gold“ von Sting verliehen sie vokal und instrumental ihre eigene, emotionale Note.

Der entspannte Sound des Ensembles, der einfühlsame Gesang, der rhythmisch akzentuierte Gitarrenklang, die instrumentalen Farben von Flöte und Akkordeon, der solide Bass kamen beim Publikum im „Biergärdle“ bestens an, wie der reichliche Beifall zeigte.

Irische Stücke

Auch traditionelle irische Stücke hatte die Gruppe im Programm. In der tragischen Ballade „The King‘s Shilling“ ging es um Soldaten, die für den König in den Krieg gezogen sind und ihre Frauen zurück gelassen haben. Das schottische Lied „Caledonia“ handelte davon, dass es schön ist, unterwegs zu sein, aber auch wieder nach Schottland zurückzukehren und „in Gedanken zu Hause zu sein“.

Wie es ist, die Liebe in der Heimat zurücklassen zu müssen, beschreibt das irische Folk-Lied „Carrickfergus“. Neben irischen Balladen begeisterten „Delight + More“ mit Songs von Bob Dylan und Crosby, Stills, Nash & Young. Da sie wegen Corona lange nicht gemeinsam proben konnten, hat Merath auch Stücke von James Taylor in Duo-Besetzung mit Petra Scherle aufgelegt. Nicht fehlen durften bei diesem Auftritt auf der Holzbühne Songs vom Woodstock-Festival. Bei diesen Liedern war Bassist Hanspi Gasser ganz in seinem Element. Hat er doch sogar noch Jimi Hendrix live im Konzert erlebt und selbst als Bassist in den 1970er Jahren in einer Rock-Blues-Band gespielt. Da wehte dann ein Hauch von Woodstock durchs „Biergärdle“.