von Verena Pichler

Auf einem 6500 Quadratmeter großen Grundstück an der Sofienstraße in Rheinfelden sollen 19 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern entstehen. Verantwortlich für das Projekt ist die Rheinfeld Living GmbH mit Sitz in Freiburg, die damit einen Fingerabdruck in der Stadt hinterlassen möchte, wie Projektleiter Dejvid Adrovic sagt.

Dejvid Adrovic an dem Grundstück an der Sofienstraße. | Bild: Verena Pichler

Einen guten Eindruck jedenfalls haben das Grundstück an der Bahnlinie und das gesamte Quartier seit Jahren nicht gemacht. Zugewuchert und teils voller Müllberge – die auch schon Ratten anzogen – war es auch immer wieder Thema im Bewohnerbeirat. Gleiches gilt für die Martinstraße, die von der Bundesstraße ins Quartier führt und die Sofienstraße. Beide Straßen sind in Privatbesitz und verkamen zusehends. Das soll sich mit den neuen Eigentümern nun ändern.

Den Müll hat Adrovic dieser Tage ebenso beseitigen lassen wie die Garagen. Das Gelände wurde gerodet, Bäume gefällt und die Sofienstraße ab der Grundstücksgrenze für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Da kommt eine Schranke hin, sodass Müllabfuhr oder Rettungsfahrzeuge passieren können“, sagt Adrovic. Die Anwohner aus dem östlichen Teil der Sofienstraße können auch künftig mit dem Fahrrad oder zu Fuß das neue Quartier passieren. „Aber nicht mehr mit dem Auto.“

In dem Infocontainer, der seit Donnerstag auf dem künftigen Grundstück steht, zeigt Adrovic seine Vision des neuen Viertels: sechs Doppelhäuser sowie zwei Reihenhäuser mit drei beziehungsweise vier Einheiten, dazwischen Grünflächen – rund 65 Quadratmeter Garten pro Haus – und je nach Wunsch Stellplätze, Carports oder Garagen. Zur Bahnlinie hin wird eine Lärmschutzwand errichtet. Die Häuser werden eine Wohnfläche zwischen 120 und 130 Quadratmetern haben – Familien mit bis zu drei Kindern wären kein Problem, sagt Adrovic.

Erste Bauvoranfrage schon 2012

Dass er und sein Team in einem Quartier bauen, das einen gewissen Ruf weghat, stört ihn nicht, im Gegenteil. „Wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Kulturen und Menschen zu tun“, sagt der gebürtige Freiburger, der seit 2011 im Immobiliengeschäft tätig ist. Schmucke Eigenheime oberhalb der Sofienstraße, die Industrieflächen der Alu, die Bahnlinie und weiter östlich die ehemaligen Werkswohnungen der Alu, mit teils schwierigem Klientel. „Wir wollen das Quartier aufwerten.“

Auf das Grundstück, das schon seit Längerem zum Verkauf gestanden habe, sei er über Kontakte aufmerksam geworden. Schon seit 2012 liege eine positiv beschiedene Bauvoranfrage vor, nur habe der damalige Eigentümer „nicht vorangemacht“. Dabei hatten die Stadt und auch die angrenzenden Industriebetriebe, so berichtete es diese Zeitung vor knapp zehn Jahren, keine Einwände gegen die geplante Bebauung, auch unter dem Vorbesitzer mit Doppel- und Reihenhäusern geplant.

Den Kontakt zur Stadt bezeichnet Adrovic als sehr gut. Für das Projekt Sofienstraße sei die Rheinfeld Living GmbH gegründet worden, eine Tochterfirma der Rosskopf Real Estate GmbH. Für die Häuser gebe es bereits eine lange Liste an Interessenten, auch aus direkter Nachbarschaft. Der Quadratmeterpreis werde „weit unter den marktüblichen Preisen“ angeboten. Umgelegt auf die neuen Eigentümer werden die Kosten für die Instandsetzung der Straßen mit Gehwegen, neuem Belag und die Beleuchtung. Mit den Erschließungsarbeiten werde man voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst beginnen, wenn alle Häuser verkauft sind. „Erst dann starten wir, weil wir sonst die Baustelle mehrfach einrichten müssten, was sich auch auf die Preise niederschlagen würde.“ 2022, so der Plan, stehen die Häuser und die neuen Nachbarn können einziehen.

Geht es nach Adrovic, ist die Sofienstraße nur der Anfang. „Wir wollen hier einen Fingerabdruck hinterlassen und signalisieren, dass man mit uns arbeiten kann.“ Als noch junges Unternehmen wolle man sich positionieren und sei an weiteren Grundstücken interessiert: „Wir sind auf Einkaufstour.“