von Ralf H. Dorweiler

Die Städtische Wohnbaugesellschaft (Wohnbau Rheinfelden) hat ein sehr gutes Jahr 2019 hinter sich gebracht und blickt trotz der aktuellen Corona-Situation unverzagt in die Zukunft. Das war am Donnerstagnachmittag bei der Bilanzpressekonferenz zu erfahren. Neben der Schaffung bezahlbaren Wohnraums steht für die Wohnbau die Nachhaltigkeit des Immobilienbestands im Fokus.

Geschäftsführer Markus Schwamm und Aufsichtsratsvorsitzender, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, stellten am Donnerstag in einer Pressekonferenz die Bilanz des kommunalen Wohnbauunternehmens vor, die der OB als „sehr, sehr erfreulich“ ankündigte.

4,1 Millionen Euro für Sanierung

Mit einem Bilanzgewinn in 2019 von 2,3 Millionen Euro wurde das hervorragende Ergebnis des Vorjahres gehalten – trotz großer Investitionen in den Bestand. 4,1 Millionen Euro flossen in Sanierung und Modernisierungen der Wohnungen. Die Bilanzsumme wies dabei mit 80 Millionen Euro ein Plus von mehr als zwei Millionen Euro zu 2018 auf. Auch die meisten anderen wichtigen Kennzahlen zeigten eine positive Entwicklung. Bemerkenswert dabei die Eigenkapitalquote, die von 34 Prozent (2018) auf 36 Prozent gesteigert werden konnte (28,9 Millionen Euro).

Schlanke Verwaltungsstruktur

Die Steigerung der Bilanzsumme und der Eigenkapitalquote bei gleichzeitigen Rekordinvestitionen in den Bestand führt die Geschäftsführung in erster Linie auf wirtschaftliches Handeln und eine schlanke Personal- und Verwaltungsstruktur zurück. Mit einem Team von 20 Mitarbeitern verwaltet die Wohnbau im eigenen Bestand 1904 Wohnungen. In den kommenden Jahren werden rund 250 weitere Wohnungen in Rheinfelden gebaut, davon viele sozial geförderte.

Projekte in Höhe von 40 Millionen Euro

Derzeit befinden sich laut Schwamm Projekte in einem Volumen von mehr als 40 Millionen Euro in der Umsetzung. Eine Vielzahl weiterer Projektentwicklungen sei in der Planung. Dabei lege man bei den Neubauprojekten Wert auf eine ökologische Planung und Ausführung. Grundsätzlich baue man im energiesparenden KfW-55-Standard. Bei der Beheizung der Neubauten in der Römerstraße werde ein Anschluss an das städtische Nahwärmenetz angestrebt.

Blick auf Projekte Keine größeren Probleme wegen der Pandemie sieht die Wohnbau für die Umsetzung ihrer Projekte. Bei der Baustelle in der Römerstraße sei es personell zu keinerlei Engpässen gekommen. Letzte Woche habe es allerdings in geringen Umfang Lieferprobleme von Material aus dem Ausland gegeben.

Die Wohnbau berechnet ihren Mietern im Durchschnitt einen Mietpreis von 6,51 Euro pro Quadratmeter und landet damit nur geringfügig über dem Wert von 2018 (6,47 Euro pro Quadratmeter). Auf dem freien Markt liege der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Bestandswohnungen bei über 10 Euro. Im Neubaubereich seien Kaltmieten von 12 bis 17 Euro pro Quadratmeter keine Seltenheit.

Neben dem großen Neubauprojekt in der Römerstraße mit 94 Wohnungen bei Investitionen von 23 Millionen Euro sticht insbesondere das Projekt „Wohnen am Park“ neben dem Bürgerheim heraus, für das 12,5 Millionen Euro investiert werden sollen, um 40 neue Wohnungen zu errichten.

700 Interessenten auf der Warteliste

Bisher „keine tiefgreifenden Einschnitte“ konnte Schwamm infolge der Corona-Krise ausmachen. Nur wenige Mieter hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, wegen Corona die Miete zu stunden. Bei Zahlungsproblemen habe man auch vorher schon flexible Zahlungsmodelle mit den Mietern besprochen. Schwamm geht für Südbaden im Allgemeinen und Rheinfelden im Besonderen nicht davon aus, dass es im Bereich der Mieten wegen Corona zu massiven Einbrüchen kommen werde. Dazu sei Rheinfelden zu beliebt, was man auch an der großen Zahl von 700 Interessenten auf der Warteliste der Wohnbau sehe. Allerdings hofft er, dass es im freien Markt zu einem Abflachen der Steigungskurve bei den Mieten kommt. Eberhardt stimmte dieser Einschätzung zu.