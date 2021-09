von Stefan Mertlik

Die Stadt Rheinfelden feiert bis zum 2. Oktober ihre ehrenamtlich aktiven Bewohner. Bei der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ stellen Vereine und Einrichtungen aus Rheinfelden ihre Arbeit vor. Neue Freiwillige erhofft sich die Verwaltung dadurch auch.

Bei der Feuerwehr, in Tierheimen, in Sport- und Musikvereinen oder bei der Obdachenlosenhilfe – in Deutschland engagieren sich rund 30 Millionen Menschen freiwillig und ohne Bezahlung für andere. Seit 10. September werden die Leistungen dieser Menschen mit der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ gewürdigt. Auch die Stadt Rheinfelden beteiligt sich an der Aktion. „Wir möchten sichtbar machen, wer sich engagiert“, sagt Stefanie Franosz, Leiterin des Sachgebiets bürgerschaftliches Engagement: „Alle anderen wollen wir für das Ehrenamt begeistern.“

Einschränkungen Dass die Pandemie noch nicht überstanden ist, spürt Stefanie Franosz von der Stadt Rheinfelden nicht nur am dezentralen Konzept. „Das Seniorencafé musste leider abgesagt werden.“ Abstandsregeln seien nachvollziehbar, erschweren aber Gespräche zwischen älteren Menschen. Dennoch scheint sich die Woche zu lohnen. Die Freiwilligenagentur, so Franosz, erfuhr in den vergangenen Jahren durch die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ stets Zulauf.

Mehr als 20 Veranstaltungen finden während der drei Wochen statt, in denen Vereine und Einrichtungen ihre Arbeit vorstellen und in Kontakt mit Bürgern treten. Wegen Corona wird es wie 2020 ablaufen. „Wir machen kleine, dezentrale Veranstaltungen“, sagt Franosz. Bei der Premiere 2018 und im darauffolgenden Jahr trafen sich die Menschen auf dem „Marktplatz des Ehrenamts“. Dieses Jahr verteilen sich die Programmpunkte auf Räume, Höfe und Gärten im Stadtgebiet.

Das Angebot reicht vom Freundeskreis Asyl, der am 11. September in der Metamorphose über die eigene Arbeit informiert, bis zu einem Workshop des lokalen Bündnisses für Familie am 23. September im Jugendhaus zum Thema „Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen“. Am 13. September gibt Bianca Leicher von der Drogenberatungsstelle Lörrach im Bürgertreffpunkt Gambrinus Einblicke in das Projekt „Kisel“, das seit 2013 Kindern in suchtbelasteten Familien hilft. „Durch den Vortrag sollen die Zuhörenden einen Eindruck davon gewinnen, wie mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird“, sagt Mireille Schleith, Sozialarbeiterin bei der Drogenberatungsstelle. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, aber auch an Pädagogen und Menschen, die Betroffene kennen.

Etwas leichtfüßiger wird es am 14. September beim Krabbelchor im Saal der Paulusgemeinde. Bei einer Schnupperprobe lernen Zwei- bis Fünfjährige die Hits der Kindermusik kennen. „Es reicht, wenn die Kinder die Worte mitsingen, die sie verstehen“, sagt Pfarrerin Beatrix Firsching. „Summ, summ, summ, Bienchen flieg‘ herum“ – die Lieder enthalten wenige und einfache Worte, sodass die Kinder sofort mitmachen können. Was in der Schnupperprobe gesungen wird, hat Firsching noch nicht entschieden. Im Rennen sei aber „In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus“. Firsching hofft, dass die Kinderchöre der Paulusgemeinde bekannter werden und daraus im Herbst ein Eltern-Kind-Treff entstehen kann.

Zu den großen Programmpunkten zählt der Garagenflohmarkt am 18. September in der Siedlung Rheinfelden. Unter dem Motto „Ausmisten macht glücklich“ verkaufen 54 Teilnehmende Schätze und Fundstücke aus ihren Kellern und Abstellkammern. „Es wird das ganze Spektrum der Flohmarktartikel geben“, verspricht Ellen Haubrichs, stellvertretende Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Rheinfelden. Sie selbst habe bei einem früheren Flohmarkt die Wanderstaffelei eines russischen Malers erworben. Corona wirkt sich auch auf die vierte Ausgabe des Garagenflohmarkts aus. Hinweisschilder, Desinfektionsmittelspender, ausgezeichnete Laufwege – ein zweieinhalbseitiges Hygienekonzept gibt vor, was die Teilnehmenden tun müssen, um die Besucher zu schützen. „Davon darf man sich aber nicht abhalten lassen, wenn man mal wieder etwas Besonderes erleben möchte“, sagt Haubrichs.