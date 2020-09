von sk

Ab sofort läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Darüber informiert die Stadtverwaltung Rheinfelden in einer Pressemitteilung. Der Fahrradclub ADFC ruft mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Radfahrer auf, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen und bildet eine Grundlage für weitere Maßnahmen. Eine Teilnahme ist bis 30. November möglich.

In den Augen des städtischen Radverkehrsbeauftragten Patrick Nacke ist der Test ein gutes Instrument, um zu sehen „wo der Schuh drückt“. Die teilnehmenden Städte und die Öffentlichkeit werden über die Ergebnisse informiert. „Vor zwei Jahren landete Rheinfelden in der Kategorie der Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohner in Baden-Württemberg auf Platz neun von 50 Teilnehmern und deutschlandweit auf Platz 54 von 311 Städten“, erinnert Patrick Nacke. „Besonders punkten konnte die Stadt damals mit der Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Nicht so gut schnitt Rheinfelden im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen ab.“

Der Radverkehrsbeauftragte ist auf das diesjährige Ergebnis gespannt. Damit es aussagekräftig ist, sollten mehr als 50 Radfahrer teilnehmen. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie Städte, die seit der letzten Befragung aufgeholt haben.

Mitmachen: Die Abstimmung ist hier zu finden.