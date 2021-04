von Horatio Gollin

Als Schwerpunktthemen wollen die Mitglieder des Stadtteilbeirats Nollingen bei der im Mai anstehenden Sitzung mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt Parkieren und Bauen besprechen. Dazu wird ein Rundgang mit dem Oberbürgermeister durch den Stadtteil geplant. Beiratssprecher Rainer Vierbaum führte in der jüngsten Sitzung des Stadtteilbeirats aus, dass der Rundgang an der Hebelhalle starten soll. In der Dürerstraße könne das Problem des wilden Parkierens verdeutlicht werden. In der Beuggener Straße soll das Thema Ensemble von historischen Gebäuden aufgegriffen werden.

Vor Ort befinden sich mit dem alten Rathaus und einem renovierten historischen Bauernhaus positive Beispiele. Vierbaum erinnerte daran, dass für ein dortiges freies Grundstück 2019 ein Bauantrag für ein modernes Gebäude gestellt worden war, welches sich nicht in die Umgebung eingefügt hätte. Passiert sei zwar nichts, da der Bebauungsplan Ortskern noch nicht genehmigt wurde, aber an dieser Stelle soll das Thema Gestaltungssatzung nochmal aufgegriffen werden.

Der Rundgang verläuft dann weiter über die Untere Dorfstraße, wo sowohl das Thema Bauen wie auch die Parkproblematik diskutiert werden sollen. Über den Schulweg geht es wieder zurück zur Hebelhalle. Bei einem abschließenden Abstecher zu Hebelschule soll auch über den Neubau der Hebelschule gesprochen werden. Der Rundgang soll eine bis eineinhalb Stunden dauern, sofern die Corona-Regelung es erlaubt, sich in einer Gruppe durch den Stadtteil zu bewegen. Im Anschluss ist im Probenlokal der Hebelhalle eine halbe Stunde zur Diskussion mit dem Oberbürgermeister angesetzt. Als Termin für den Stadtteilrundgang ist der 12. Mai geplant. Der Rundgang an der Hebelhalle soll um 17 Uhr starten.