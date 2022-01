von Verena Pichler

Der anstehende Führerschein-Umtausch sorgt in Rheinfelden für Gesprächsstoff: In mehreren Mails und Online-Kommentaren zum Zeitungs-Artikel „Erinnerungen an besonderes Dokument“ machen Betroffene ihrem Unmut darüber Luft, dass die Rheinfelder Verwaltung diesen Service nicht anbietet – im Vergleich etwa zur Nachbarkommune Grenzach-Wyhlen.

Frank-Michael Littwin, Leiter des Bürgerbüros, erklärt auf Nachfrage am Montag, dass der Aufwand für kleinere Kommunen geringer sei. „Es geht ja nicht nur um den Antrag und das Aushändigen, sondern unsere Mitarbeitenden müssten das Geld entgegennehmen, es verbuchen, an den Kreis zurückschicken und so weiter.“ Dahinter stecke ein hoher Verwaltungsaufwand, für den es seitens des Kreises aber keinerlei Entschädigung gebe – weder finanziell noch personell.

Littwin hat mit seinen Kollegen in Lörrach und Weil am Rhein telefoniert. „Die haben sich über unsere Situation etwas gewundert, denn bei ihnen ist das Thema gar nicht aufgeschlagen.“ Fest stehe, dass keine der drei großen Kreisstädte den Führerschein-Umtausch anbiete. In Rheinfelden gebe es mit der Kfz-Zulassungsstelle außerdem noch eine Außenstelle des Landratsamts, die diese Dienstleistung theoretisch übernehmen könne. Torben Pahl, Pressesprecher des Landratsamts, erklärt auf Nachfrage, dass dies aber nicht möglich sei. „Es handelt sich dabei um getrennte Bereiche.“

Littwin selbst hat seinen Führerschein ebenfalls schon umgetauscht. „Ich musste nur zum Abholen der Fahrerlaubnis nach Lörrach.“ Den gesamten übrigen Vorgang habe er schriftlich erledigen können. Dies bestätigt auch Pahl: Um es für die Betroffenen einfacher zu machen, könne man den Antrag, die Kopie des Personalausweises sowie ein biometrisches Passbild per Post ans Landratsamt schicken. Fürs Abholen brauche man auch keinen Termin in der Führerscheinstelle ausmachen, sondern könne direkt an die Infothek im Landratsamt gehen. „Dort liege die fertigen Führerscheine zur Abholung bereit“, so Pahl. In der Regel komme es dabei auch nicht zu längeren Wartezeiten.

Auf der Homepage des Landkreises sind im Übrigen alle Gemeinden gelistet, die den Umtausch über die jeweiligen Bürgermeisterämter vornehmen: Neben Grenzach-Wyhlen sind das zum Beispiel Todtnau, Steinen, Häg-Ehrsberg Schliengen oder auch Bad Bellingen. Im Landratsamt schlagen derzeit zwischen 500 bis 700 Anträge pro Woche auf, schätzt Torben Pahl. „Das ist eine ganz schöne Menge, die da bearbeitet werden muss“, so der Pressesprecher.