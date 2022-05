von Leonie Stabla

Entstanden durch die Teilnahme Degerfeldens am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, gibt es die Skulpturen am Bach schon seit 14 Jahren. Während manche Bereiche schon ein wenig in die Jahre gekommen sind, gibt es auch immer wieder Neuerungen. Mitarbeiterin Leony Stabla ist mit Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser am Bach spazieren gegangen.

Blick durch ein Auge des Sonnenkönigs auf die Baustelle. | Bild: Leony Stabla

Die erste Skulptur auf dem Weg in Richtung Dorfplatz ist der Sonnenkönig von Willi Raiber. Sie wurde 2014 beim Entente Florale-Wettbewerb dem Ortsteil übergeben. Aus Stahl gebaut, ist die Skulptur wesentlich stabiler als der Handy-Man, das Kunstwerk von Glasbläser Wilfried Markus, das einst den Auftakt zum Weg markierte, aber leider bereits im ersten Jahr zerstört wurde. Die Standortsuche für den Sonnenkönig sei recht schwierig gewesen, erinnert sich Karin Reichert-Moser. Sie hofft nun, dass der Anbau an die Fridolinhalle den Lichteinfall nicht verändert, denn erst durch das richtige Schattenspiel bekommt der Sonnenkönig sein Gesicht. Auch der Künstler, der selbst gerne am Bach entlang spaziert, ist sich nicht ganz sicher.

Eine weitere Figur Raibers folgt auf dem Weg, dann zwei des Künstlers Nicola Quici, die sich sichtlich auf die vom Ortschaftsrat geplante Putzete freuen. „Einfach mit einem Hochdruckreiniger säubern“, hätte der Künstler zu ihr gesagt, erzählt Reichert-Moser, doch die eine Skulptur bröckelt am Fuß, was die Ortsvorsteherin zweifeln lässt, ob das wirklich die richtige Wahl ist.

Eine Figur des Bildhauers Marc Oschwald ist bereits der Verwitterung zum Opfer gefallen, das soll kein zweites Mal passieren. Und auch wenn es am nächsten Schild, der Bach-Meduse von Roland Kistner erst so aussieht, als wäre sie nicht da, so wacht sie doch von der gegenüberliegenden Wand über den Dorfbach, so wie der Uhu vom Narrennest aus auf den Dorfplatz schaut. Vom Platz aus sieht man auf der anderen Bachseite vier Skulpturen, deren Schilder demnächst erneuert werden sollen, da sie nicht mehr zu lesen sind. Reichert-Moser kennt sie aber alle und erklärt, dass es Werke von Anja Kleefeldt-Dumke, Regina Haschock, Roland Kistner und Nicola Quici sind.

Jüngste Figur des Wegs

Auf unserer Bachseite lehnt sich die „Arschgige“ ans Geländer, als wollte sie selbst genauer schauen. Sie ist die jüngste Figur des Wegs, kam erst 2016 hinzu, während Herbert Moriz‘ Skulptur „Auf der Wiese raschelt es“ schon von Anfang an ihren Platz innehat. Dahinter strahlt das Herzstück des Weges, die bewegliche Installation „Der Schüürebürzler“ von Gerold Limberger in neuem Glanz, denn die Farben der Aluminium-Figuren, die Charaktere aus seiner Kindheit in Degerfelden darstellen, sind bereits einmal erneuert worden. Im Gegensatz zur einst bunten Variante, heben sich die schwarz-weißen Figuren jetzt besser vom Hintergrund ab und der purzelnde Landstreicher ist noch deutlicher zu erkennen.

Die Figuren des Schüürebürzlers leuchten mittlerweile in schwarz-weiß. | Bild: Leony Stabla

Bewegen kann man ihn über einen Hebel, der den Mechanismus in Gang setzt. Danach wird nur noch ein wenig Geduld benötigt, bis das Gefäß der Dame aus dem Frauenverein vollgelaufen ist und der Teufel in ihrem Arm auftaucht, denn dann geht das Schauspiel los. „Wie lange es dauert, hängt vom Wasserstand des Baches ab“, erklärt Limberger, dem die Idee zu seiner Installation plötzlich um vier Uhr morgens im Bett in den Kopf gekommen sei, wie er lachend zugibt.

Wie geht das noch gleich mit dem „Schüürebürzler“? | Bild: Leony Stabla

Dass die Installation tatsächlich immer funktioniert ist auch dem Ehepaar Fuchs zu verdanken, denn sie schauen regelmäßig nach dem Rechten. „Ohne Paten für diverse Aufgaben würde das Dorf nicht funktionieren“, sagt Reichert-Moser und freut sich, in Degerfelden so viel Unterstützung von den Bürgern zu erhalten.