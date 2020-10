von Hrvoje Miloslavic

In Rheinfelden finden sich einige Bäume, die nicht heimisch am Hochrhein sind. Am Samstag hat Diplombiologe Thomas Schmidt im Rahmen einer VHS-Veranstaltung durch die Stadt geführt und in kurzweiligen 90 Minuten exotische Bäume gezeigt, die das Stadtbild prägen. Neben Fakten gab Schmidt auch Legenden zum Besten, die sich seit Jahrhunderten um manche Baumarten ranken. Fünf Dinge, die man lernen konnte:

Begegnung im Alltag: Exotische Baum­arten finden sich in Rheinfelden überall, an öffentlichen Plätzen wie dem Rathausplatz oder dem Herbert-King-Park und in privaten Gärten. Präsentiert wurden: Japanischer Schnurbaum, Scheinzypresse, Rosskastanie, Bananenstaude, Platane, Stechpalme, Judasbaum, Maulbeerbaum, Ginko, Amberbaum, Atlaszeder, Mammutbaum und außereuropäische Eichenarten.

Einige exotische Baumarten, etwa der Ginko-Baum oder die Gleditschie, zeigen eine stärkere Resistenz gegenüber Umweltbelastungen, was Schmidt zufolge im Falle der Industriestadt Rheinfelden von Bedeutung ist. Wahrheit und Dichtung: Wo die Wissenschaft traditionell an ihre Grenzen kam, schlägt die Stunden von Mythen und Legenden. So manche Baumart dürfte das gute Image ihrer Erwähnung in der Bibel zu verdanken haben. Aus der Zypresse sollen die Arche Noah und so mancher Tempelboden gezimmert worden sein. Aus Akazienholz bestand angeblich die Bundeslade, Ölbäume standen im Garten Gethsemane. Das Kreuz, an das Jesus geschlagen wurde, soll aus dem Holz des Judasbaumes bestanden haben. Die Bezeichnung rührt daher, dass die Form seiner Blätter an jene 30 Silberlinge erinnert, die Judas für seinen Verrat an Jesus erhielt. Die Rötung der Blätter im Frühjahr deutet der Volksmund als Scham angesichts dieses Frevels.

Ähnlich wie in der Geschichte von Pinocchio soll es einem türkischen Schreiner einst gelungen sein, einer aus Zedernholz geschnitzten Frauenfigur Leben einzuhauchen. So steht diese Holzart für die Fähigkeit des Menschen, ungeahnte Talente in sich zu entdecken.

Geht es nach der Legende, ist auch das Rätsel um die Form des Eichenblattes gelöst. Aus Zorn darüber, von einem Bauern bei einem Geschäft über den Tisch gezogen worden zu sein, soll der Teufel seine Krallen in die Krone der Eiche geschlagen und damit die besondere Form der Blätter verursacht haben.