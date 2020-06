von Petra Wunderle

Herr Schmidle, wie wird man Reiseführer bei der VHS ?

Meine Frau und ich reisen schon immer gerne und vor knapp 50 Jahren, es war im Jahre 1973, fing ich bei der VHS Rheinfelden damit an, Kurse zu Kunst- und Kulturgeschichte zu geben. Den theoretischen Seminaren folgte dann die Idee, es an Objekten zu zeigen, um so die Materie zu vertiefen.

Wie viele „Vertiefungen“ haben Sie in all den Jahren unternommen?

Im Juli des letzten Jahres konnte die 250. Exkursion als Jubiläumsfahrt absolviert werden. Wir reisen in die Nähe und in die Ferne, Tagesausfahrten und längere Fernreisen, stets mit dem Schwerpunkt Kunst- und Kulturhistorie sowie Konzerte.

Können Sie sich an den ersten Ausflug erinnern?

Das war eine kleine Exkursion zum Basler Münster, danach folgten die Münster in Freiburg und Straßburg.Bei den Konzertreisen haben wir in Ebersmunster im Elsass angefangen, waren an den Salzburger Festspielen und in diesem Herbst wäre Anne Sophie Mutter in Luzern zum zweiten Mal angesagt.

Zur Person Paul Schmidle ist seit knapp fünf Jahrzehnten das Gesicht der VHS-Reisen in Rheinfelden und seit 1996 auch in Grenzach-Wyhlen. Er wurde am Samstag 80 Jahre alt. Kunst, Kultur, Geographie und Völkerverständigung zählen zu Paul Schmidles Lieblingsthemen, das hat er auch seinen vielen Schülern in der Zeit als Lehrer an der Gertrud-Luckner-Realschule vermittelt, hier unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003. Im öffentlichen Leben hat er sich in der katholischen Kirchengemeinde St. Josef engagiert, in der er während zwei Perioden als Pfarrgemeinderatsvorsitzender amtierte. Die damals größte Herausforderung sieht er noch heute in der erfolgreichen Durchführung eines Kirchenasyls für eine syrische Flüchtlingsfamilie. Heute ist Paul Schmidle 80 Jahre alt und er freut sich auf weiterhin viele Exkursionen und Studienreisen, zusammen mit seiner Ehefrau und interessierten Teilnehmern.

Verraten Sie ein paar Fernreisen?

Drei Mal haben Reisen ins Jemen stattgefunden, wir erkundeten die Pyramiden in Ägypten, bereisten Marokko und waren auch in Griechenland, Armenien und Georgien.

Was ist Ihnen bei all diesen Reisen wichtig?

Kultur und Geschichte in Verbindung zu bringen und einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.

Haben Sie einen festen Teilnehmerkreis?

Ja, ich kann sagen, es gibt einen festen Reisekundenstamm von etwa 250 Frauen und Männern aus unserer Stadt und Umgebung.

Wie heißt das nächste Reiseziel?

Jetzt im September steht das Baltikum auf dem Programm. Durch die Corona-Krise hängt dieses Reisevorhaben aber in der Luft.

Funktioniert das Reisen im Alter anders?

(schmunzelt): Für mich kann ich sagen, dass die Abende nach dem Essen kürzer sind, die waren in jungen Jahren ausgedehnter.