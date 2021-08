von Verena Pichler

Herr Röckle, Frau Ketterer, würden Sie sagen, dass Sie in einer guten klimatischen Umgebung leben?

Röckle: Ich wohne in Wasser, einem Vorort von Emmendingen. Es gibt viel Grün um mich herum und abends bringt der Elztäler frische Luft. Ich habe den Vorteil, dass ich in meinem freistehenden Haus richtig Durchzug herstellen kann.

Rainer Röckle kennt sich als Meteorologe mit dem Wetter und dem Klima aus. | Bild: Thomas Damian

Ketterer: Ich lebe in Simonswald, in einem Schwarzwaldtal. In heißen Sommernächten ist es durch die Kaltluftabflüsse recht angenehm.

Zu den Personen Christine Ketterer (34) ist als Sachverständige seit fünf Jahren bei der iMA-GmbH mit Sitz in Freiburg tätig, die für Kommunen, Behörden oder Gerichte Gutachten zu Immissionen, Meteorologie und Akustik erstellen, so auch für Rheinfelden. Ketterer hat im Bereich Stadtklimatologie promoviert. Rainer Röckle ist Diplom-Meteorologe, 66 Jahre alt und hat vor 30 Jahren die GmbH mitbegründet. Er hat im Bereich Strömungsmodellierung promoviert.

Christine Ketterer ist Expertin für das Klima in Städten. | Bild: Thomas Damian

Wind beziehungsweise Kaltluftströme sind auch für Rheinfelden von essenzeller Bedeutung. Insbesondere die Ströme, die vom Dinkelberg hinunter in die Ebene kommen.

Röckle: Das war eine Erkenntnis aus der Stadtklimaanalyse. In Rheinfelden findet man ähnliche thermische Bedingungen vor wie in anderen Städten in der Oberrheinischen Tiefebene oder am Hochrhein – mit dem Unterschied, dass durch das Gelände nachts Kaltluft produziert wird und abfließt. Diese Kaltluftströmungen sorgen für eine Frisch- und Kaltluftzufuhr an heißen Sommertagen in bebauten Gebieten. Diese sollte nicht wesentlich geschwächt werden, etwa durch massive Nachverdichtung. Damit kann man das Klima zwar nicht verbessern, aber den Status quo erhalten.

Nachverdichtung ist aber gerade in Baden-Württemberg seit Jahren das politische Schlagwort für Bauprojekte schlechthin. Jetzt sagen Sie, dass die Städte damit einen Fehler gemacht haben?

Ketterer: Nein, Nachverdichtung ist nicht per se schlecht oder gut. Nachverdichtung auf öffentlich zugänglichen Grünflächen in thermisch stark belasteten Siedlungsgebieten ist aus klimatischen Gesichtspunkten eher schlecht, da Anwohner an heißen Sommertagen von kühlen Ausgleichsflächen profitieren. Wenn statt Nachverdichtung zum Beispiel eine Streuobstwiese bebaut wird, welche für die Kaltluftproduktion und -zufuhr einer Siedlung wichtig ist, wird viel Fläche versiegelt und die Kaltluftströmung geschwächt. Man muss die verschiedenen Auswirkungen auf das Klima von Nachverdichtung versus Bebauung von Grünflächen in der Peripherie in jedem Einzelfall abwägen. Zudem kann durch Nachverdichtung auch eine Stadt der kurzen Wege entstehen und zur Verkehrswende beitragen.

Röckle: Das Stadtklima hat auch erst in den vergangenen Jahren an Stellenwert gewonnen, die Analysen werden vom Land gefördert, sodass sich das nun vermehrt Kommunen leisten. Das war aber lange Zeit bei kleinen und mittleren Kommunen nicht der Fall.

Als Sie Ihre Ergebnisse dem Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats der Stadt Rheinfelden vorgestellt haben, ging es neben den Kaltluftabflüssen auch um sogenannte Pocket Parks, also kleine Grünflächen, die für Entlastung sorgen.

Röckle: Es geht im Grundsatz darum, eine ausreichende Klimavielfalt herzustellen – um den Menschen vorm Klima zu schützen. Das heißt, ausreichend schattige, kühle Plätze in den Städten, und zwar in fußläufiger Nähe zu bieten. Das können Parks sein, einzelne Bäume oder auch begrünte Tiefgaragendächer, wo etwa mit Pergolen gearbeitet wird. Das hat positive Auswirkungen auf den Organismus, aber auch auf die Psyche.

Ihre Prognose hat für Rheinfelden ergeben, dass es 2100 rund 50 Hitzetage pro Jahr geben wird, also Tage, an denen auf dem Thermometer die 30-Grad-Marke überschritten wird. Für viele Menschen ist das eine unerträgliche Vorstellung. Warum gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, ähnlich wie bei Feinstaubbelastung oder Lärm?

Ketterer: Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, weil die gesundheitliche Auswirkung des Wetters auf den Menschen in Deutschland im Vergleich zu südlicheren Regionen gemäßigt sind. Hinzu kommt, dass man weder auf Länder- noch auf Bundesebene einheitliche Werte festsetzen könnte, da die Bedingungen so verschieden sind. An der Nordsee haben Sie ganz andere Bedingungen als in Süddeutschland. Außerdem werden sich die Menschen in Süddeutschland auch an das wärmere Klima anpassen.

Gibt es eine idealtypische Stadt, was die klimatischen Bedingungen angeht?

Röckle und Ketterer unisono: Nein (lachen).

Ketterer: Aber ein interessantes Beispiel, wo früh auf den Zusammenhang von Klima, Luft und Stadtplanung geachtet wurde, ist Stuttgart.

Ausgerechnet Stuttgart, die Stadt der „dicken Luft“?

Ketterer: Ja, denn die Stadt war sich der problematischen Kessellage bewusst. Beim Wiederaufbau und der Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie darauf geachtet, zumindest die wenigen Luftschneisen nicht zuzubauen.

Herr Röckle, eingangs sagten Sie, dass Stadt- und Umweltplaner darauf achten müssen, den Menschen vorm Klima zu schützen. Das gilt auch für Wetterextreme wie die diesjährigen schweren Unwetter, oder?

Röckle: Wir müssen lernen, uns auf die neue Realität einzustellen. Sehen Sie: Wenn es früher gewittert hat und Sie waren mit dem Rad unterwegs, haben Sie sich für 20 Minuten irgendwo untergestellt, bis sich das Gewitter verzogen hatte. Heute ziehen diese Zellen viel langsamer, sodass Sie auch über einen längeren Zeitraum Unterschlupf suchen müssten. Und weil gerade in den Städten so viel Fläche versiegelt ist, kann das Wasser nicht versickern, läuft über Straßen ab und flutet möglicherweise Keller und Tiefgaragen. Um damit langfristig umzugehen, haben die Kommunen noch keine richtige Strategie. Das wird eine Aufgabe sein, etwa durch genügend Retentionsflächen und entsprechende Vorgaben in Bebauungsplänen.