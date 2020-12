von Horatio Gollin

Herr Mauch, was ist das Hilfsprojekt Choice for Life?

Das Hilfsprojekt wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern Anfang der 2000er Jahre gegründet, um Waisenkinder und Familien zu unterstützen, die von Aids betroffen sind. Choice for Life arbeitet an drei Standorten im Kakamega County in Westkenia mit Waisenkindern und deren Pflegefamilien. Es sind über 100 Familien. Schulgebühren, Schulessen und Schuluniformen werden bezahlt. Es gibt Kleinkreditgruppen, medizinische Versorgung und akute Hilfen für prekäre Familien, die Hunger leiden oder in anderen dringlichen Situationen sind. Im Grunde geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und die Kinder und Familien dabei zu unterstützen, ihr eigenes Leben zu verbessern, daher auch der Name Choice for Life – Wahl fürs Leben. An jedem Standort gibt es ein Büro mit Sozialarbeiter und ehrenamtlichem Team. Das Projekt wird von der Projektmanagerin Esther Sungu geleitet.

Zu Person und Termin Zur Person: Jörg Mauch ist 49 Jahre alt und wohnt in Rheinfelden. Mauch ist Bezirksjugendreferent der evangelischen Kirche im Bezirk Markgräflerland. Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender des Vereins Fair Aid.

Wie ist die aktuelle Lage in Kenia, auch, aber nicht nur im Hinblick auf Corona?

Die Lage ist sehr unübersichtlich. Das liegt daran, dass die Covid-Fallzahlen vergleichsweise gering sind, aber die Dunkelziffer sehr hoch sein dürfte, weil Tests nur in den großen Städten stattfinden. Ziel des Frühjahr-Lockdowns war, dass sich die Krankheit nicht im ganzen Land ausbreitet, weil die Krankenhäuser außerhalb der großen Städte gar nicht in der Lage sind, Covid-Patienten zu behandeln. Aber inzwischen gibt es eine zweite Welle und das Virus hat sich im ganzen Land ausgebreitet. Die Krankenhäuser sind überfordert. Beatmungsgeräte fehlen und Schutzkleidung für das Pflegepersonal, das aus Angst teilweise nicht mehr zur Arbeit geht. Durch die Pandemie und eine Heuschreckenplage sind die Lebensmittelpreise stark angestiegen und die Einkommensmöglichkeiten der Menschen sind gesunken. Arbeitslosigkeit ist noch mehr als zuvor ein Problem und bei häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch sind die Zahlen gestiegen. Die Schulen sind noch geschlossen. Das bedeutet, dass die Kinder kein Schulessen bekommen und der geschützte Raum Schule fehlt. Viele der Leute, die wir betreuen, verkaufen Sachen auf Märkten und leben von der Hand in den Mund. Wenn das nicht mehr möglich ist, fällt das Mittag- oder Abendessen aus. Es gibt keine Hilfe vom Staat.

Jörg Mauch vom Verein Fair Aid will mit einem Online-Benefizabend in Corona-Zeiten einen neuen Weg einschlagen und er hofft auch auf Spenden. | Bild: Horatio Gollin

Wie wird die Vereinsarbeit durch Corona erschwert?

Alle Benefizaktionen wurden dieses Jahr abgesagt, dadurch fehlt das Geld und die Möglichkeit, um dieses Projekt bekannter zu machen und die Leute zu aktivieren, an uns zu spenden. Von daher war eine Vereinsarbeit nicht möglich. Allerdings hat die Mitgliederversammlung in der Lockdownpause stattgefunden und wir haben uns so aufgestellt, das beschlussfähige Mitgliederversammlung künftig auch per Zoom möglich sind, um eine Beteiligung der Mitgliedern außerhalb von Rheinfelden zu ermöglichen. Nachdem auch ein Benefizabend in der Christuskirche abgesagt werden musste, haben wir uns entschieden, einen neuen Weg mit einem Online-Benefizabend zu gehen, in der Hoffnung, dass sich viele Menschen darauf einlassen.

Was ist beim Online-Benefizabend geplant?

Wir beginnen mit einer kurzen Projektvorstellung, dann wird ein zehnminütiger Film gezeigt, der Eindrücke der Begegnung von 2019 zeigt. Da treten Marion, Lea, Sharon und Vanessa auf, die durch Choice for Life unterstützt werden. Danach werden Esther Sungu und Marion über Zoom mit uns im Gespräch sein und über die aktuelle Situation berichten. Mit einer offenen Fragerunde soll der Benefizabend ausklingen. Wir möchten Öffentlichkeit herstellen und den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu informieren und mit dem Projekt zu identifizieren. Wir hoffen natürlich auch auf Spenden für Choice for Life.