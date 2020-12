von Dora Schöls

Frau Firsching, worauf warten wir aus christlicher Sicht im Advent?

Wir warten auch auf den Satz: „Siehe, ich verkündige euch eine große Freude!“ – Das sagt der Engel. Es ist ein total schöner Satz, weil er so positiv besetzt ist und weil er erst mal mit meinem eigenen Gefühl zu tun hat. Die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit, die auf diesen einen Tag, den 24., hinsteuert. Ich glaube, für Feste, die uns wichtig sind, brauchen wir diese Zeit der Vorbereitung – weil man sich dadurch vor-freuen darf.

Zur Person Beatrix Firsching ist die Pfarrerin der Rheinfelder Paulusgemeinde. Die vierfache Mutter ist 37 Jahre alt, kommt aus Bonn und lebt seit zweieinhalb Jahren in Rheinfelden. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit und der Musik. Sie hat in Rheinfelden Krabbelchöre, eine Singstunde und eine Grundschulsingfreizeit ins Leben gerufen. Ihr liebstes Weihnachtslied ist „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“.

Durch das Warten entsteht also erst die Freude?

Genau. Die Kirchen haben für die großen Feste die Vorbereitung eingeplant: die Adventszeit und die Fastenzeit vor Ostern. Wir machen uns innerlich bereit, indem wir uns äußerlich vorbereiten. So hat man die Chance, dass es nicht nur auf den 24. hinsteuert. Damit machen wir uns ja auch immer Stress – ob alles funktioniert. Ob alle kommen dürfen. Dieses Jahr wird Weihnachten voller Anspannung gefeiert. Am Tag der Tage denkt man dann: Jetzt muss ich gut gelaunt sein. Aber es gab Streit und man ist gar nicht in der Stimmung. Diese Idee, dass wir es schaffen, genau am 24. zwischen 18 und 20 Uhr in die Stimmung versetzt zu werden, funktioniert wahrscheinlich bei den wenigsten. Deshalb ist es wichtig, die liebevolle Vorbereitung als Vorfreude mitzunehmen.

Beatrix Firsching | Bild: Dora Schöls

Die Dinge, mit denen man sich so vorbereitet – Türchen im Kalender, Kerzen am Kranz –, inwiefern haben die mit der christlichen Weihnacht zu tun?

Es gibt verschiedene Arten der Vorbereitung. Das Krippenspiel mit den Kindern üben, um die Weihnachtsgeschichte von Generation zu Generation weiterzuerzählen. Den Weihnachtsbaum schmücken, der dann strahlt wie der Baum im Garten Eden. Die vier Adventssonntage durch den Adventskranz darstellen – die dunkle Jahreszeit mit Kerzen erleuchten. Das ist für uns ein Sinnbild dafür, dass Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben.“

Die Serie Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens: Tag für Tag nähern wir uns dem Weihnachtsfest. Zum Abschluss hat Beatrix Firsching, Pfarrerin der Paulusgemeinde, Dora Schöls erklärt, auf was wir im Advent eigentlich warten – und ob es sich lohnt.

Und lohnt sich das Warten?

Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Botschaft vom Engel, die große Freude, die fällt ja auf diesen Tag: Die Geburt von Jesus Christus. Gott beendet alle Vorbereitungen und trifft auf den Menschen, indem er selbst Mensch wird. Dadurch, dass Jesus Christus als Baby geboren wurde, zeigt er uns, dass wir auch verletzlich, einfach Mensch sein dürfen. Man kann vor der Krippe stehen und feststellen: Wo bin ich noch Kind? Die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen, darauf wird man gerade an Weihnachten geworfen. Denn diese Zeit ist stark mit Erinnerungen an die Kindheit verknüpft. Welches Gefühl war das? Welche Gerüche? In keiner Zeit des Jahres sehnen wir uns so sehr nach Geborgenheit wie an Heiligabend. Man wird wieder wie ein Kind, dazu ermuntert uns der christliche Glaube.

Rheinfelden Leben mit der Spenderlunge: Bei Burkhardt Tapp warten auch Angst und Sehnsucht mit Das könnte Sie auch interessieren

Wie schaffen wir das? Uns an Weihnachten darauf zu besinnen?

Der Anfang wäre, in sein Herz aufzunehmen, dass Gott in die Welt kommt, in der Gestalt eines Kindes. Und dass Gott mich so annimmt, wie ich bin. Mit all meinen Sorgen, meiner Verletzlichkeit und all dem, was nicht gut gelaufen ist. Mit meiner Anspannung, ob wir alle gesund sind. Und: Das Kind in der Krippe ermuntert uns, unsere Wärme durch uns durch scheinen zu lassen. Gott macht uns zu Menschen, die Wärme und Liebe weitergeben.

Rheinfelden Pflegekinder: Wenn das Jugendamt ein Wörtchen mitzureden hat Das könnte Sie auch interessieren

Fällt uns das in diesem Jahr, mit all den Ängsten und Corona-Beschränkungen, leichter oder schwerer als in anderen Jahren?

Ich glaube, dass wir in diesem Jahr ganz besonders jemanden brauchen, der uns sagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude. In vorigen Jahren war es vielleicht eher so, dass der ganze Vorbereitungsstress dazu führte, dass man sich am 24. gar nicht mehr freuen konnte. Heute sind es viel existenziellere Gründe, aus denen man sich nicht einfach so freuen kann. Vielleicht schafft man es trotzdem, in manchen Momenten diese Freude zuzulassen – vielleicht am 24., vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt.

Rheinfelden Für Ginger kann sich Sitzenbleiben lohnen Das könnte Sie auch interessieren

Inwiefern ist Warten im christlichen Kontext auch ein Ausdruck von Hoffen?

Hoffnung ist eines der ganz großen Worte des christlichen Glaubens. Wir hoffen auf ganz Vieles, auf die Wiederkehr Christi, auf das ewige Reich. Wir hoffen darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Auch wenn wir alle wissen, dass wir sterben müssen. Der Glaube ist sozusagen für uns die Gewissheit im Jetzt. Keiner weiß, was nach dem Tod passiert. Auch die ältesten Christen nicht. Aber das, was uns trägt, im Hier und Jetzt, ist die Hoffnung.

Rheinfelden Wenn man in Zeiten von Corona ein Kind erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Wo geht es in der Bibel ums Warten?

Es gibt Geschichten, in denen die Jünger ungeduldig am Ufer stehen. Die Momente, in denen nichts passiert, die sind oft gefüllt mit Beten. Und es gibt mehrere Geschichten im Alten Testament, in denen Menschen darauf warten, dass Gott ihnen den Weg weist. Da wird Warten konnotiert mit Vertrauen: Ich weiß nicht genau, wann und wie er es macht, aber irgendwie wird es gelingen. Die Menschen hatten die Gelassenheit, das so hinzunehmen. Zu warten, bis etwas passiert, und zu vertrauen, dass der Weg die richtige Richtung haben wird.