von Petra Wunderle

Herr Lohmann, geboren in Bremen als Nachkomme einer ostfriesischen Familie, wuchsen sie in in Wilhelmshaven und Osnabrück aus. Wie kamen Sie aus dem hohen Norden nach Rheinfelden?

In zwei Etappen. Zuerst 1968 mit der Aufnahme des Studiums in Freiburg, wo ich 1974 geheiratet habe und ein Jahr später unsere Tochter geboren wurde. Dann erhielt meine Frau Anette 1977 eine Anstellung als Sozialarbeiterin in Rheinfelden.

Wieso haben Sie sich dafür entschieden, bei den Grünen einzutreten?

Das war 1979, also mitten in der Gründungsphase dieser Partei. Anette gab mir den initialen Anstoß, den Grünen beizutreten, wo ich schnell aktiv und ein Jahr später zum Stadtrat gewählt wurde. Ab Oktober 1981 deckte ich dann den Rheinfelder Dioxin-Skandal auf und arbeitete ab 1982 Winfried Kretschmann im Landesarbeitskreis „Umwelt“ zu.1984 wurde ich der erste im Umweltbereich arbeitende Fraktionsmitarbeiter der ersten Grünen-Bundestagfraktion. Ich war vor allem zuständig für den damals zentralen Bereich des Waldsterbens. Ich glaube, dies war wohl die fruchtbarste Zeit meiner politischen Arbeit.

Zur Person Heiner Lohmann bestimmt in Rheinfelden seit vier Jahrzehnten als kommunaler Mandatsträger der Grünen die Politik mit. Natur und Umwelt die Kernkompetenzen des Diplom-Biologen, der dem Kreistag und im Gemeinderat angehört. Lohmann, der mit seiner Politik ein zukunftsfähiges Rheinfelden bewahren will, spricht die Dinge stets gerade heraus aus, auch auf die Gefahr zu polarisieren.

Als Gemeinde- und Kreisrat haben Sie schon einiges getan für Rheinfelden und die Region, was würden Sie hier gerne noch ändern oder verbessern?

Wir benötigen dringend ein neues Stadtentwicklungskonzept, das mit dem Klimaschutzkonzept angegangen werden muss. Das Augenmerk soll auf die sich schnell wandelnden zukünftigen Bedürfnisse der Jugend und älterer Menschen gerichtet werden. Wir müssen uns in den verbleibenden Baugebieten mit einer ganz anderen Bauplanung beschäftigen. Hier ist an „Klima-Plus-Siedlungen“ samt Mehrgenerationenhäusern zu denken. Wir benötigen ein nachhaltiges Flächenmanagement, das im Innenbereich sowohl auf die Bedürfnisse des Wohnens als auch den Erhalt dringend benötigter Grüngürtel Rücksicht nimmt.

Welche Pläne haben Sie für das neue Lebensjahr?

Im Wesentlichen möchte ich die tagespolitische Arbeit in drei Fraktionen fortsetzen, in denen ich mich wohl fühle: als Fraktionsvorsitzender der Rheinfelder Gemeinderatsfraktion, als umweltpolitischer Sprecher der Kreistagsfraktion und als stellvertretender Vorsitzender der Fraktion des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee. Meine parteipolitische Arbeit vor Ort habe ich weitgehend aufgegeben. Den vorigen Lockdown habe ich genutzt, um meine wissenschaftliche Arbeit über die Entstehung des Lebens in den Schwerpunkt meiner zukünftigen Arbeit zu stellen und zu publizieren. Außerdem habe ich mich verpflichtet, zum Jubiläum der Stadt eine Dokumentation über den Rheinfelder Dioxinskandal für den Salmegg-Verein anzufertigen. In meiner Eigenschaft als Libellenspezialist habe ich vor, noch etwa ein Dutzend neu entdeckter Libellenarten zu beschreiben.

Wie feiern Sie in Zeiten von Corona ihren Geburtstag?

In ganz engem Kreis. Der Oberbürgermeister wird mich besuchen sowie eine befreundete Kreisrätin. Meine Tochter mit Familie wohnt in der Schweiz und darf mich deshalb nicht besuchen. So bleiben von der Familie noch meine Frau, mein Sohn und meine heißgeliebte, vierjährige Enkeltochter. Mehr gibt Corona nicht her.