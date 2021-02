von Boris Burkhardt

Als Willi Born, heute 88 Jahre alt, 1954 zusammen mit Hermann Blank, Rudi Krombach und Toni Seifert den Fanfarenzug Rheinfelden gründete, gab es noch keine Guggenmusiken, die ihnen zur Konkurrenz hätten werden können. Den ersten Auftritt hatte der Fanfarenzug an Silvester 1955 im Saal des Oberrheinischen Hofs. Die Truppe wuchs in den 50er und 60er-Jahren zur maximalen Stärke von 50 Mitgliedern heran, die meisten wie Born aus der Siedlung.

Frauen kaum an Fasnacht aktiv

Es waren ausschließlich Männer, was laut Born aber kein Prinzip war, sondern sich so ergab: „Das war eine andere Zeit damals. Frauen waren kaum in der Fasnacht aktiv.“ Das sei, abgesehen von zwei Pagen im Vortrab, bis kurz vor Schluss so geblieben. An das genaue Jahr der Auflösung, so um 2010 herum, als nur noch zehn Mitglieder übrig waren, kann sich Born nicht mehr erinnern.

Zunächst spielten die Laienmusiker mit ventillosen Fanfaren, die weniger Virtuosität zulassen; das Schlagwerk war laut Born zeitweise aber mit Pauken, Trommeln, Tschinellen, Schellenbaum und Lyra stark besetzt. Toni Seifert übernahm als erstes das Amt des Tambourmajors; Born selbst folgte ihm. Sein Nachfolger Karl Bernhard war laut Born ein „hervorragender Trompeter“. Mitte der Fünfziger sei auch ein Fanfarenzug noch eine Seltenheit in der Fasnacht am Hochrhein gewesen, sagt Born und behauptet, der Fanfarenzug Rheinfelden sei der Anstoß gewesen zu Gründung des Fanfarenzugs Karsau 1955 und der Musik der Schmugglergilde Warmbach 1959, die ursprünglich auch als Fanfarenzug aufgestellt war. Sogar der Fanfarenzug Zell, der einen sehr guten Ruf habe, sei 1959 nach einem dortigen Auftritt der Rheinfelder entstanden.

Kleine Cliquen können schnell entstehen und vergehen. Nach der Serie über junge Cliquen, die nicht Mitglieder der Narrenzünfte sind, erzählt die BZ in einer neuen Serie von Cliquen, die vor langem oder kurzem aus der aktiven Fasnacht verschwunden sind. Heute: der Fanfarenzug Rheinfelden.

Born erinnert sich, wie Mitglieder des Fanfarenzugs Kontakt zu einem Fasnächtler namens Müller aufgenommen hätten, der später das Flugplatzrestaurant in Herten geführt habe und ein sehr guter Trompeter gewesen sei. Doch der damalige musikalische Leiter Horst Mau habe gedroht, auszusteigen, wenn Müller zum Fanfarenzug stoße. Den Grund wisse er nicht mehr, sagt Born; Tatsache sei aber, dass Maus Bruder Arnold mit jenem Müller den Fanfarenzug Karsau gegründet habe. In Borns alemannischem Idiolekt verrät das herausstechende „och“ für „auch“ noch immer seine rheinische Herkunft.

Willi Born war 1954 bei der Gründung des Fanfarenzugs dabei. | Bild: Boris Burkhardt

Born stammt aus Düsseldorf und kam als junger Erwachsener des Fußballs wegen über St. Blasien nach Rheinfelden, wo er im FC Rheinfelden 09 und später im VfR Rheinfelden spielte. Von den vier Gründungsmitgliedern ist heute nur noch er am Leben. Im Fanfarenzug war Born bis etwa 1960 aktiv, als ihn „Ungereimtheiten im Vorstand“ dazu bewogen hätten, die Fanfare beiseite zu legen. Außerdem habe er die Meisterprüfung als Bäcker bestanden gehabt und sich auf seinen Beruf konzentrieren wollen. Passivmitglied sei er jedoch bis zum Schluss geblieben.

Auftritte auch außerhalb Fasnacht

Auftritte des Fanfarenzugs waren auch vielfach außerhalb der Fasnacht gefragt, so zum Beispiel beim Pfingstjugendturnier zusammen mit der Stadtmusik und beim Rekrutenfest in Schwörstadt am Ersten Mai. Am Trottoirfest führte der Fanfarenzug lange seinen eigenen Stand, erst in der Kronenstraße, dann in der Alten Landstraße. Die Gäste konnten auf einer Kegelbahn spielen, die von einem lokalen Schreiner gebaut worden war.

Auch einen Auftritt in Basel hatte der Fanfarenzug, allerdings nicht während der Fasnacht, sondern bei einem „Blumencorso“, über den Born nichts Genaues mehr weiß. Jedenfalls machten die Rheinfelder dort offensichtlich Eindruck, wenn auch nicht unbedingt einen positiven. Denn an der folgenden Fasnacht widmeten ihnen eine Basler Schnitzelbankgruppe sinngemäß die Verse: „Ganz zum Schluss, ganz gruusig,/ üs Baadisch-Rhyyfälde die Schwoobemuusig.“ Heute muss Born lachen, wenn er sich erinnert: „So schlecht waren wir jetzt auch nicht.“