von Petra Wunderle

Ein Zufall hat der legendären Karsauer „Wilden-Clique“ vor 55 Jahren zu ihrem Namen verholfen. Das kam so: Als die Karsauer Männer d`Süppli, Jimmy und Tschudi einen Wagen bauten, lief der inzwischen verstorbene Karl Frech vorbei. Als er die drei Männer beim Wagenbau sah, sagte er: „Lueg sie a, die Wilde do“. Bis heute macht die reine Männer-Clique ihrem Namen alle Ehre.

Heute erzählt Tobias Bischof, der junge Chef der legendären Karsauer Fasnachtsclique, wie es zu der Vereinsgründung kam. Ewald Brombach, alias Süpli, Werner Streck alias Jimmy und der inzwischen verstorbene Norbert Agster, der den Spitznamen Tschudi hatte, bauten einen Fasnachtswagen. Schnell gesellten sich weitere Männer hinzu, Helmut Biehler „Roger“, Walter Frech „Nuggi“, Hans Rohark „Röhrli-Hans“ und Rolf Hönicke „Schlossgeist“. Sie gründeten „Die Wilden-Clique“ und die macht seit jeher ihrem Namen alle Ehre.

Seit Generationen ist die Wilden-Clique ein ununterbrochen wilder Haufen. Und zwar ein reiner Männer-Haufen, darauf haben die Gründungsmitglieder großen Wert gelegt. Der Ehren-Wilde Rolf Hönicke beschreibt das so: „Es ist von Beginn an ein grandioser Zusammenhalt. Jeder schaute auf den anderen und das ist heute noch so. Wir waren mit Feuer und Leidenschaft d‘Wilde, wir haben unser Bestes gegeben und fast nie Ärger verursacht“.

Tobias Bischof charakterisiert die Wilden ähnlich. Er spricht von einer besonderen, einmaligen Kameradschaft. Schon sein Vater, inzwischen Passivmitglied, war ein Wilder. Für den heute 27-jährigen Tobias Bischof war als kleiner Bub schon klar: „Wenn ich volljährig bin, dann geh ich zu den Wilden“.

Dieses Gruppenfoto der „Wilde“ vor der Bar „Wilder Engel“ ist vor fünf Jahren, beim 50-jährigen Jubiläum entstanden. Die Feier zum 55-Jährigen soll 2022 nachgeholt werden. | Bild: Petra Wunderle

Die Wilden-Clique sorgte von Beginn an für Furore: Sie rannten mit dem Wilden-Ball offene Türen ein, eine ausverkaufte Halle und ganz viele Maskenträger waren Gewohnheit. Mit ihrem ersten Fasnachtswagen „Starfighter“ nach der politischen Affäre sicherten sie sich Platz eins in Rheinfelden. Das Wilde-Leben war und ist wild, auch im Hinblick auf die Aktivitäten, darunter die Teilnahme am Zunftabend und am Narrenmarkt mit der Bar „Wilder Engel“ und eigener Schnitzelbank.

Zum Verein Vorstand: Tobias Bischof und Nico Brugger (Vorsitzende), Kassierer Christian Keller und Tim Brugger, Schriftführer Pascal Zumkeller, Beisitzer Tobias Frech, Martin Gottstein und Johannes Marksen.

Für einen Wilden ist es selbstverständlich, in der närrischen Zeit einen Teil seines Jahresurlaubs zu opfern: Zwischen Arbeitseinsatz und Feiern bleibt oft wenig oder gar keine Zeit für Schlaf. Erholung ist einmal im Jahr beim traditionell gemeinsamen Mallorca-Urlaub angesagt. Wie und wann die Wilden-Clique ihr närrisches Jubiläum feiert, dazu kann Tobias Bischof momentan noch nichts sagen. Aber eines steht fest: „Wenn es im nächsten Jahr geht, dann machen wir was“.