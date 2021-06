von Heinz Vollmar

Der Mammutbaum an der Kirche in Rheinfelden-Eichsel soll mit entsprechenden Maßnahmen gegen Trockenheit und den stark verdichteten Untergrund vor weiteren Schädigungen geschützt werden. Zahlreiche dürre Stellen am Eichsler Wahrzeichen, vergilbte Nadeln und tote Äste machen deutlich, wie wichtig die geplanten Schutzmaßnahmen sind.

Bei einem Vororttermin mit Patrick Pauli von der Stadtplanungs- und Umweltabteilung und anderen Fachleuten soll am 23. Juni geklärt werden, auf welche Weise dem Riesen an der Eichsler Kirche geholfen werden kann. Eine entsprechende Mitteilung machte Ortsvorsteher Stefan Eckert in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates. Eckert bezog sich dabei auf vergleichbare Stabilisierungsmaßnahmen für einen Mammutbaum in Weil am Rhein.

Dort war ein 51 Jahre alter Mammutbaum im Mai dieses Jahres behandelt worden, um ihn gegen die zunehmende Trockenheit zu schützen. In Weil am Rhein wurde mit einer Druckluftlanze am Baum Luft ins Erdreich gepumpt, um den Boden aufzulockern. Außerdem wurden Mykorizza-Pilze eingebracht, die mit den Wurzeln des Mammutbaums eine Symbiose bilden und ihm helfen, lebenswichtige Mineralien besser aufzunehmen.

Inwieweit entsprechende Maßnahmen auch für den Mammutbaum in Eichsel vorgenommen werden, bleibt abzuwarten. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates wurde indes bekannt, dass der Baum schon jetzt bewässert werden muss, um ihn vorm Vertrocknen zu schützen.